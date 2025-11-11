Premierul Ilie Bolojan a transmis marți, 11 noiembrie, un mesaj oficial cu prilejul Zilei Veteranilor, în care a adus un omagiu eroilor români care au luptat pentru independența, suveranitatea și siguranța țării.

„Îi omagiem astăzi pe eroii al căror sacrificiu a stat la temelia statului român și pe toți militarii care, prin devotament și profesionalism, contribuie la securitatea României și la scrierea istoriei noastre recente”, a spus premierul.

El a amintit că această zi marchează nu doar semnarea Armistițiului care a pus capăt Primului Război Mondial în 1918, ci și sacrificiul sublocotenentului Iosif Silviu Fogarași, primul militar român căzut la datorie în teatrul de operații din Afganistan, în 2003.

„Modelul lor de acțiune, demnitate și curaj ne inspiră și ne ghidează. Ei ne-au arătat ce înseamnă să pui interesul țării în fața interesului personal”, a adăugat Bolojan, mulțumindu-le veteranilor pentru contribuția lor la „o Românie liberă, sigură și democratică”.

Potrivit datelor oficiale, România a pierdut 31 de militari în misiunile internaționale desfășurate între 1996 și 2022, iar peste 200 de soldați au fost răniți în teatrele de operații din Afganistan, Irak, Balcani sau Mali.

În aceeași zi, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis un mesaj de recunoștință față de veterani și militarii activi, subliniind rolul României ca partener de încredere în alianțele internaționale.

„Astăzi îi onorăm pe militarii români care au servit în teatrele de operaţii. Sunt oamenii care au dus cu demnitate şi curaj tricolorul peste hotare. Ei au arătat, prin fapte, ce înseamnă devotamentul faţă de ţară. Lor şi familiilor lor le datorăm recunoştinţă şi respect”, a spus Moșteanu.

Oficialul a precizat că, de peste trei decenii, militarii români sunt prezenți în misiuni internaționale, din Balcani până în Orientul Mijlociu și Africa.

„Astăzi, peste 1.100 de români servesc în continuare sub drapelul NATO, al Uniunii Europene şi al ONU – continuând o tradiţie de curaj şi profesionalism care face cinste României. Prin exemplul lor, România este privită ca un aliat de încredere”, a subliniat ministrul.

Acesta a transmis gânduri de recunoștință și pentru cei 31 de militari căzuți la datorie între 1996 și 2022, precum și pentru cei peste 230 de răniți în misiuni.

„Le mulţumesc tuturor veteranilor pentru dăruire, curaj şi tărie. Armata României va rămâne mereu alături de voi şi de familiile celor căzuţi la datorie. Cinste şi respect veteranilor din teatrele de operaţii!”, a conchis ministrul Apărării.

Partidul Social Democrat solicită Guvernului să reevalueze măsurile privind plata contribuției la asigurările de sănătate (CASS) impuse unor categorii vulnerabile, printre care veteranii de război, mamele aflate în concediu maternal, deținuții politici și personalul monahal.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a cerut o analiză detaliată privind sumele colectate în ultimele două luni, pentru a verifica impactul real al acestei măsuri.

„Am cerut, sper să primesc de urgenţă, să văd cât s-a colectat pe CASS pentru mame, pentru veterani, pentru deţinuţi politici, pentru personalul monahal în cele două luni, septembrie şi octombrie”, a spus Grindeanu.

El a subliniat că, dacă aceste măsuri nu au adus rezultate semnificative în plan bugetar, dar au generat nedreptăți și inechități sociale, ele trebuie corectate.