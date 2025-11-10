Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a solicitat de urgență datele privind sumele colectate din contribuția CASS pentru mame, veterani, foști deținuți politici și personalul monahal, aferente lunilor septembrie și octombrie. El a precizat că dorește să verifice eficiența acestor măsuri și impactul lor real asupra bugetului.

Liderul social-democrat a menționat că a văzut în presă informația potrivit căreia, în luna septembrie, colectarea CASS pentru mame ar fi fost de aproximativ 130.000 de lei, echivalentul a circa 25.000 de euro.

„Pe CASS-ul pentru mame, celebru, în luna septembrie, s-au colectat 130.000 de lei, adică 25.000 de euro”, a spus Sorin Grindeanu despre un articol văzut în presă. „Am cerut, sper să primesc de urgenţă, să văd cât s-a colectat pe CASS pentru mame, pentru veterani, pentru deţinuţi politici, pentru personalul monahal în cele două luni, septembrie şi octombrie”, a adăugat șeful PSD.

În opinia sa, dacă aceste contribuții au fost introduse doar pentru a demonstra fermitatea autorităților, dar rezultatele financiare sunt nesemnificative, atunci este necesară o corectare a politicilor fiscale.

Sorin Grindeanu a adăugat că PSD va susține revizuirea acestor măsuri în cazul în care se confirmă că efectul de colectare este unul redus și că deciziile guvernamentale au generat mai degrabă inechități decât venituri reale.

„Dacă am făcut lucrurile astea doar pentru a arăta că suntem intransigenţi şi că nu renunţăm la nimic, pentru că aşa vrem noi, dar de fapt efectul de colectare e unul minim, înseamnă că trebuie să îndreptăm acele lucruri. (…) Atunci, în mod sigur, vom susţine cu tărie acele proiecte, fiindcă se dovedeşte că ceea ce a propus guvernul, ca măsuri în primul pachet, nu şi-a atins ţinta, ba mai mult, a făcut nedreptăţi şi inechităţi”, a completat președintele PSD.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat săptămâna trecută primele date financiare pentru luna septembrie, care arată sumele colectate la bugetul de stat după aplicarea contribuției CASS de 10% pentru concediile de creștere a copilului și pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.

Cele mai mici încasări s-au înregistrat din taxarea indemnizațiilor pentru mame. Potrivit datelor CNAS, statul a colectat doar 154.000 de lei în luna septembrie din această sursă, deși măsura vizează aproximativ 150.000 de persoane aflate în concediu de creștere a copilului.

În schimb, veniturile din contribuțiile plătite de pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei au crescut semnificativ. Încasările au fost de aproximativ 35,6 milioane de lei în august și peste 405 milioane de lei în septembrie, adică de 11 ori mai mult, deoarece efectele introducerii contribuției de 10% s-au resimțit abia luna următoare.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat la Digi24 că această taxă este o măsură temporară și ar putea fi reevaluată la sfârșitul anului 2026, în funcție de evoluția veniturilor bugetare.