Sorin Grindeanu a afirmat că reducerea taxelor ar trebui să reprezinte o țintă pentru orice guvern, însă a subliniat că astfel de decizii trebuie luate doar în urma unor analize economice serioase.

Grindeanu a precizat că nu dorește să facă promisiuni pe care ulterior să nu le poată respecta, însă a admis că, dacă situația economică ar permite, ar susține inclusiv reducerea TVA.

Potrivit liderului PSD, o eventuală scădere a TVA-ului poate fi luată în calcul doar dacă indicatorii economici arată că economia merge într-o direcție bună și că există spațiu bugetar pentru o asemenea măsură.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că orice guvern ar lua o astfel de decizie dacă ar exista posibilitatea economică de a o implementa fără riscuri pentru stabilitatea financiară.

„Eu nu vreau să mai ajung la chestiuni de acest tip. Eu încurajez ca politică generală un sistem fiscal cu taxe cât mai mici. Ar trebui să fie o țintă să revii la treaba asta, dar astea se pot lua în urma unor analize. Nu aș vrea să fac promisiuni pe care să nu le pot îndeplini, dar, da, dacă aș putea aș face-o (n.red. scădea TVA), dar doar dacă datele economice arată bine și lucrurile sunt într-o direcție corectă. Eu cred că oricine ar lua o asemenea decizie dacă ar putea să o facă”, a spus Grindeanu pentru Adevărul.

Președintele PSD și-a exprimat în repetate rânduri rezervele față de majorarea taxelor și a transmis public că nu susține creșterea cotei de TVA.

Înainte ca Ilie Bolojan să anunțe primele măsuri de austeritate, Grindeanu a susținut că statul ar trebui mai întâi să își eficientizeze activitatea internă și să îmbunătățească procesul de colectare a veniturilor la buget.

Liderul PSD consideră că măsurile de austeritate sau majorările de taxe trebuie evitate pe cât posibil sau analizate cu foarte mare atenție înainte de a fi adoptate.

Declarațiile liderului social-democrat pot fi urmărite aici.

De asemenea, Sorin Grindeanu s-a declarat în favoarea transparentizării imobilelor administrate de RA-APPS și a publicării informațiilor privind persoanele care beneficiază de acestea, afirmând că nu consideră o astfel de măsură problematică atât timp cât există interes public și nu sunt divulgate informații sensibile.

Liderul PSD a afirmat că, în principiu, susține transparența și consideră că aceasta ar trebui aplicată în toate domeniile unde există interes public.

Întrebat despre proiectul privind transparentizarea vilelor de protocol și a beneficiarilor acestora, Sorin Grindeanu a spus că sprijină ideea, însă a precizat că va analiza și criticile sau reacțiile negative apărute în spațiul public.

Președintele PSD a menționat că au existat în alte state europene experiențe considerate mai puțin reușite în privința unor măsuri similare, motiv pentru care susține că toate punctele de vedere trebuie analizate înainte de adoptarea unei decizii finale.

„Eu, de principiu, sunt pentru transparență. Am văzut că sunt și reacții și contestări ale proiectului, că există și anumite experiențe europene, mai mult sau mai puțin fericite, dar vă asigur că voi asculta toate punctele de vedere”, a afirmat liderul PSD.

Cu toate acestea, Grindeanu a insistat că transparența trebuie să rămână principiul de bază și a transmis că nu vede motive pentru ascunderea unor informații în contextul în care există solicitări publice de deschidere și claritate în activitatea instituțiilor statului.

„Atâta timp cât se vrea transparență în toate domeniile, nu văd ce ai avea de ascuns”, a subliniat acesta.

În cadrul discuției, liderul PSD a făcut referire și la publicarea informațiilor privind persoanele care folosesc locuințe de protocol sau alte imobile administrate de stat. El a precizat că nu locuiește într-o astfel de proprietate și că stă în chirie. Sorin Grindeanu a declarat că inclusiv informațiile despre locuințele utilizate de înalți funcționari sau magistrați ar putea fi făcute publice.

„Dacă va fi public unde stă procurorul general al României sau procurorul antimafia, care-i problema? Să se știe public”, a spus liderul social-democrat.

În același interviu, liderul PSD a comentat și proiectul legislativ adoptat de Senat cu voturile PSD, AUR și PACE, care obligă organizațiile neguvernamentale să publice numele donatorilor și prevede inclusiv dizolvarea ONG-urilor care nu respectă această obligație.

Grindeanu a confirmat că proiectul a fost votat și de PSD și a precizat că urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților. Președintele PSD a spus că susține transparența și în cazul organizațiilor neguvernamentale și că își dorește ca toate informațiile relevante să fie publice.

„A fost votat și de noi, o să vină în Cameră. Eu îmi doresc, dacă se poate, să fie toate lucrurile la vedere”, a subliniat el.

Totodată, liderul social-democrat a subliniat că va lua în considerare și criticile formulate împotriva proiectului, afirmând că pot exista argumente valide și din partea celor care contestă măsura.