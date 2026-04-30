Sorin Grindeanu a analizat public execuția bugetară pe primul trimestru din 2026, subliniind că reducerea deficitului a fost obținută în principal prin diminuarea investițiilor, nu printr-o eficientizare reală a cheltuielilor.

Acesta a precizat că, în primele trei luni ale anului, investițiile au fost mai mici cu 6,5 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile statului au crescut cu 1,2 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În aceeași intervenție, liderul PSD a criticat strategia economică bazată pe reduceri de cheltuieli, afirmând că politica de austeritate nu a generat rezultate economice sustenabile.

În contextul discuțiilor despre măsuri fiscale, Sorin Grindeanu a abordat și tema contribuțiilor la sănătate pentru pensionari, indicând că solicitările vin inclusiv din partea instituțiilor europene.

„Comisia Europeană a cerut următorul lucru, ca la pensionari de la o anumită pensie în sus să existe contribuţii asigurările de sănătată (…) Cele care ţin de mame, cred că e un lucru de bun simţ să-l facem”, a declarat Sorin Grindeanu.

Referitor la eventuale reduceri de taxe, inclusiv TVA, acesta a explicat că astfel de măsuri depind de încrederea din economie și de stabilitatea generală.

„Evident că toată lumea îşi doreşte să facă reduceri de taxe. Nimeni nu este nebun, doar că trebuie să le dai încredere. Trebuie să îi dai încredere şi cetăţenilor, pentru că în acest moment lumea este speriată şi nu consumă şi drept dovadă că, în ultimele şapte luni, consumul a scăzut de la lună la lună. Trebuie să dai încredere şi investitorilor şi celor care încearcă să repornească economia. Nu dai încredere dacă nu dai speranţă, iar în acest moment, acest guvern nu mai dă speranţă, nu mai livrează acest lucru. Şi atunci trebuie să plece. Despre asta este vorba”, a declarat Sorin Grindeanu.

Tema indexării pensiilor în 2026 este una dintre principalele preocupări sociale, iar Sorin Grindeanu a indicat un posibil calendar pentru aplicarea acestei măsuri.

Acesta a declarat că majorarea pensiilor în funcție de rata inflației ar putea avea loc în a doua jumătate a anului, fără a oferi însă un termen exact sau detalii privind impactul bugetar.

„(Indexarea va fi făcută – n.red.) în perioada următoare, probabil în a doua jumătate anului”, a declarat Sorin Grindeanu joi, 30 aprilie 2026.

Execuția bugetară prezentată de Ministerul Finanțelor arată că deficitul bugetar a ajuns la 21,09 miliarde lei (1,03% din PIB) în primele trei luni din 2026, comparativ cu 43,66 miliarde lei (2,28% din PIB) în aceeași perioadă a anului anterior. Această scădere reprezintă o reducere de 1,25 puncte procentuale din PIB.

Pentru anul 2026, bugetul alocat pensiilor este de 158 de miliarde de lei, însă rămân incertitudini legate de modul în care vor fi gestionate contribuțiile la sănătate și mecanismele de indexare.

Pentru menținerea echilibrului sistemului public de pensii în 2026, autoritățile au stabilit o serie de măsuri concrete care vizează controlul cheltuielilor și creșterea veniturilor.

Printre acestea se numără menținerea pensiilor la nivelul lunii decembrie 2025, păstrarea punctului de referință la 81 de lei și eliminarea unor beneficii acordate la momentul pensionării.

De asemenea, a fost introdusă contribuția de asigurări de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, măsură aplicată începând cu august 2025.

Pe partea de venituri, bugetul asigurărilor sociale este estimat la 158,7 miliarde lei în 2026, în creștere pe fondul modificărilor legislative și al evoluției economice. Contribuțiile sociale sunt prognozate să urce de la 10,9% din PIB în 2025 la 11,1% în 2026, cu perspectiva atingerii unui nivel de 11% din PIB până în 2029.

Tabel sinteză – Execuție bugetară și pensii în 2026: