Potrivit explicațiilor oferite de Sorin Grindeanu, această schimbare are scopul de a permite conducerii partidului să discute și să decidă asupra aspectelor legate de hotărârile de guvern și ordonanțele de urgență, astfel încât fiecare măsură adoptată de Executiv să aibă în spate o susținere politică clară din partea formațiunii. Grindeanu a precizat că această decizie vizează o mai bună coordonare între activitatea guvernamentală și cea politică, pentru o coerență sporită a actului de guvernare.

Liderul social-democrat a menționat și o vizită recentă efectuată la Buzău, unde a avut o discuție cu primarul Constantin Toma despre alegerile pentru președinția Consiliului Județean, în contextul candidaturii lui Marcel Ciolacu. Grindeanu a declarat că situația din județ este stabilă, iar întreaga echipă locală se concentrează pe dezvoltarea proiectelor pentru comunități, atât în municipiu, cât și la nivelul județului.

Președintele PSD a subliniat că în Buzău există un dialog constructiv în jurul priorităților locale, cum ar fi investițiile și proiectele de infrastructură, care vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Potrivit acestuia, toate discuțiile se axează pe continuitatea proiectelor și pe nevoile reale ale comunităților locale.

„Am hotărât ca, de acum încolo, şedinţele de Birou Permanent Naţional să fie ţinute cu o zi sau două înainte de şedinţele de guvern, astfel încât să putem discuta şi tot ceea ce ţine de ordinea de zi la şedinţele de guvern şi să putem să luăm şi anumite decizii care ţin loc, bineînţeles, şi de partea administrativă de hotărâri de guvern, de ordonanţe de urgenţă, să aibă în spate şi o decizie politică a noastră, în speţă”, a spus Sorin Grindeanu.

În același timp, Grindeanu a anunțat că PSD lucrează și la reorganizarea filialei București, menționând că în această săptămână va avea loc o conferință municipală extraordinară. Evenimentul este parte a procesului de consolidare internă a partidului în perspectiva campaniei electorale.

„Toate lucrurile la Buzău sunt pe făgaşul normal. Toată lumea discută de proiecte, toată lumea discută de ceea ce trebuie făcut în Buzău, în judeţul Buzău, incluzând municipiul Buzău, pentru proiecte, pentru comunităţile locale şi pentru întreg judeţul”, a mai spus șeful PSD.

Președintele PSD a explicat că reorganizarea vizează aspecte care țin de structura de conducere a filialei, de echipa coordonată de Daniel Băluță și de pregătirea pentru perioada electorală. De asemenea, Grindeanu a spus că a fost prezentat și un sondaj de opinie care arată că Daniel Băluță se află în prezent pe primul loc în preferințele bucureștenilor, fapt ce îi face pe social-democrați optimiști în privința rezultatului alegerilor.

Totuși, liderul partidului a subliniat că Daniel Băluță își va continua campania în același ritm, concentrându-se pe problemele administrative și pe interesele cetățenilor, nu pe aspectele strict politice.