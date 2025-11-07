Ionuț Moșteanu a refuzat să ofere detalii despre bugetul Armatei și al Apărării, subliniind că este necesar un echilibru și ca România să își respecte obligațiile ca stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

”Că promit eu sau altul ar fi total lipsit de orice acoperire şi nu vreau să fac asta. Vreau un buget bun pentru Armată, dar vreau să punem şi ţara pe direcţia corectă, pentru că ani de zile s-a cheltuit mult mai mult decât ne puteam permite şi anul acesta, vă dau un singur exemplu: anul acesta dobânzile pe care România le plăteşte pentru împrumuturi sunt mai mari decât bugetul Apărării. Deci aproximativ 50 de miliarde de lei vom plăti dobânzi, probabil, până la finalul anului pe împrumuturile făcute ani de zile şi noi avem bugetul în jur de 40 de miliarde”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, joi seară, la Digi 24.

Ministrul a recunoscut că, în domeniul Apărării, există întotdeauna posibilitatea de a face mai mult, dar resursele sunt limitate de buget. El a explicat că fondurile statului sunt unice și că orice sumă alocată suplimentar unui sector reduce disponibilul pentru alte domenii.

”De ani de zile de când sunt în politică, vine un politician şi zice: «aduc eu bani, eu cresc pensiile, eu cresc salariile, eu fac»… Nu!. Este buzunarul statului, alimentat de privaţi, de oamenii care plătesc impozite şi taxe pentru ca să fie alimentat bugetul statului care e un singur buzunar din care se ia un leu la Sănătate, un leu la Educaţie, un leu la autostrăzi, un leu la Apărare şi aşa mai departe. Dacă mai vrem un leu în plus la Apărare, trebuie să-l iei de la autostrăzi sau de la Sănătate. Nu există magie în asta şi trebuie să înţelegem acest lucru. Suntem un guvern care trebuie să scadă cheltuielile de funcţionare şi asta va fi un pariu pentru la anul, deci trebuie să strângem toate bugetele şi avem, pe de-o parte, această presiune pe buget şi pe deficit, pe de altă parte avem acordurile cu NATO în care am spus că vom creşte şi trebuie să creştem, că dacă vrem să sară alţii să ne apere, există un articol 3 în statutul NATO care zice trebuie să investeşti. Fiecare investeşte şi la articolul 5 zice: dacă unul este în pericol, sărim toţi. Ei bine, trebuie să ne respectăm angajamentele şi între aceste două lucruri, deficit bugetar pe de-o parte şi angajamentele NATO pe de altă parte, trebuie să avem o discuţie corectă cu colegii din Guvern, cu premierul, cu Ministrul Finanţelor şi să vedem unde ajungem”, a adăugat ministrul Apărării Naţionale.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că, și în acest an, numărul militarilor profesioniști încadrați în Armata Română depășește numărul celor care părăsesc sistemul, deși creșterea netă în 2025 este mai redusă comparativ cu 2024. El a menționat că există un interes crescut pentru înrolare, arătând că, până acum, au fost depuse 8.000 de cereri, dintre care 1.400 au fost procesate și încadrate, în conformitate cu bugetul disponibil.

”Armata Română este o armată de profesionişti. Există nişte planuri strategice pe care le-am făcut pentru a putea ocupa toate şi a umple toate poziţiile pe care Armata Română trebuie să le aibă conform ţintelor şi planurilor operaţionale stabilite cu aliaţii noştri. Anul trecut a fost un spor net, au venit mai mulţi oameni decât au plecat. Anul acesta va fi un spor net, dar mai mic. Am avut chiar încadrare pentru soldaţi, gradaţi, profesionişti şi am deschis 1.400 de posturi anul acesta. Am avut 8.000 de înscrieri şi cei 1.400 au început pregătirea chiar acum, la începutul săptămânii acesteia”, a declarat Ionuţ Moşteanu, joi seară, la Digi 24.

Ministrul a precizat că există un interes mare din partea multor persoane de a deveni militari profesioniști și a explicat că, dacă bugetul ministerului ar fi permis, toți cei 8.000 de candidați înscriși ar fi fost încadrați.