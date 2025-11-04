Marți, ministrul Apărării Naționale a declarat că nu se poate vorbi despre o legătură directă între reducerea parțială a contingentului american și eventualele mișcări strategice ale Rusiei, subliniind că aceasta din urmă „abia reușește să mențină frontul împotriva Ucrainei”.

Moşteanu a fost întrebat dacă reducerea parţială a prezenţei trupelor americane în România ar putea determina Federaţia Rusă să încerce provocări mai frecvente și dacă această diminuare a efectivelor ar putea fi interpretată drept un semn de vulnerabilitate.

„Cred că nu este o relaţie de cauzalitate directă între retragerea brigăzii rotaţionale de luptă şi potenţiale strategii pe care Rusia le face. (…) Eu m-aş fi bucurat să nu avem această discuţie şi să rămână în continuare toate trupele aici. Ca semnal politic, evident că nu-i un semnal bun şi înţeleg îngrijorarea multora. Ce pot să-i asigur eu este că apărarea României este mult mai mult decât o brigadă de luptă de o mie de militari. A fost foarte importantă la momentul războiului. A fost esenţial că au venit aici şi au dat acest semnal. (…) Toate ţările au agreat să se doteze mai bine, să se pregătească mai bine, să facă mai multe exerciţii şi asta este o realitate. Deci suntem mai bine pregătiţi decât acum trei ani şi jumătate, şi România şi celelalte ţări aliate. Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina. Asta este o realitate pe care o puteţi vedea în fiecare zi. Aproape tot anul ăsta au avansat foarte, foarte puţin cu Ucraina, în condiţiile în care Ucraina se apără singură, cu propriii soldaţi, cu propria populaţie, având doar ajutor pe partea de echipare din partea aliaţilor”, a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

El a subliniat că Rusia nu ar putea să iniţieze un atac împotriva NATO, considerată cea mai puternică forţă militară la nivel global.