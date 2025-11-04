Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO organizează, la București, NATO-Industry Forum 2025, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale. Evenimentul are loc între 5 și 6 noiembrie și reunește oficiali de rang înalt, lideri din industrie și experți militari.

„În perioada 5–6 noiembrie, la Bucureşti, are loc NATO–Industry Forum 2025 (NIF25), desfăşurat sub patronajul Secretarului General al NATO. (…) Prin găzduirea forumului, România îşi reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO şi industria de apărare”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat de presă.

La eveniment vor participa președintele României, Nicușor Dan, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, Tarja Jaakkola — asistenta secretarului general NATO pentru Industria de Apărare, Inovare și Armamente — precum și numeroși lideri militari și civili din cadrul NATO și Uniunii Europene.

Mark Rutte va avea întrevederi și cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. De asemenea, oficialul NATO se va întâlni cu studenții Universității din București.

Ministerul Apărării precizează că ”obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluţii concrete pentru creşterea capacităţii de apărare a Alianţei, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producţiei de apărare, valorificarea inovaţiei comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum şi explorarea soluţiilor care ar putea schimba fundamental modul de acţiune în viitor”.

Discuțiile din cadrul forumului vor urmări consolidarea parteneriatului strategic dintre Alianță și mediul industrial, într-un context global marcat de creșterea cererii pentru echipamente și muniție compatibile NATO.

Pe plan local, România dezvoltă rapid capacități industriale în domeniul apărării. Uzina Mecanică București produce blindate Piranha V destinate modernizării armatei, iar fabrica din Dragomirești (Maramureș) produce muniții pentru tancuri Abrams și obuziere K9 Thunder, în parteneriat cu compania americană General Dynamics.

Totodată, gigantul german Rheinmetall construiește o fabrică de pulberi în județul Brașov, care va produce muniție militară cu lanț de aprovizionare complet local.