Atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre

Ministerul Apărării a informat, marţi, că în noaptea dintre 3 şi 4 noiembrie forţele Federaţiei Ruse au lansat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe fluviul Dunărea, provocând mai multe explozii pe malul ucrainean.

”În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean”, a transmis, marţi, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Ca urmare a semnalelor identificate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer două aeronave F-16 de la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00:17, precum şi două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02:45, pentru misiuni de cercetare şi asigurarea securităţii spaţiului aerian naţional.

”Comandanţii misiunilor au avut aprobare pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional şi puneau în pericol securitatea cetăţenilor României. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian al României şi nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul naţional”, a precizat sursa citată.

Ministerul Apărării Naţionale a condamnat ferm atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, considerându-le o încălcare gravă a dreptului internaţional şi o ameninţare la adresa securităţii regionale.

România continuă să fie în contact constant cu aliaţii săi din NATO şi Uniunea Europeană şi menţine un nivel ridicat de vigilenţă şi pregătire.