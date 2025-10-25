Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că România nu va intra în război și a explicat că există foarte multă dezinformare, care vine, de fapt, dinspre Rusia. El a fost întrebat într-o emisiune televizată dacă România ar putea intra în război, deoarece acest subiect circulă des pe rețelele sociale.

Moșteanu a explicat că informațiile false sunt răspândite ușor de influenceri și bloggeri și ajung rapid la milioane de oameni, înainte să fie eliminate de pe platforme. El a recomandat ca oamenii să se informeze doar din surse credibile și de presă serioasă, mai ales când văd știri senzaționale.

Ministrul a mai spus că România trebuie să sprijine Ucraina să câștige războiul, dar că nu va intra în conflict. El a subliniat că războiul este lângă noi, dar România și aliații ei își întăresc Armata și se pregătesc pentru apărare, fără a participa direct în luptă.

„Nu intră, bineînţeles că nu. Nu intră. E foarte multă dezinformare şi e foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească. E foarte simplu pentru Putin să folosească nişte influenceri, nişte bloggeri aşa cum a folosit în multe ţări care să dea drumul la tot felul de filmuleţe, să răspândească tot felul de fake-news care, înainte de a fi oprite sau a fi date jos de pe platforme, pentru că e nesănătos pentru societate să ţii minciuni pe platforme sociale, ajung să facă milioane de vizualizări şi astfel nişte oameni care nu verifică foarte multe informaţii… Oameni buni, informaţi-vă din surse sigure, din surse credibile, din surse de presă credibile, atunci când vedeţi o ştire bombastică, verificaţi. Nu intrăm în niciun război, faptul că avem războiul lângă noi este o realitate, nu vrem să fim vecini cu Putin, este o realitate, trebuie să ajutăm Ucraina să câştige războiul, este o realitate, însă nu intrăm în niciun război. Ne pregătim în continuare ne întărim Armata şi noi şi aliaţii noştri”, a spus ministrul Apărării.

Moșteanu a dezvăluit faptul că România vrea să producă împreună cu Ucraina drone interceptoare, finanţate prin programul SAFE, şi că discuțiile începuseră încă din august, urmând întâlniri suplimentare săptămâna viitoare. El a explicat că intenționează să folosească tehnologia pe care au dezvoltat-o ucrainenii și să manufactureze drone în România, menționând că programul este complex, dar că există și producători români implicați.

Ministrul a spus că principalul obiectiv al producătorilor la nivel mondial este dezvoltarea sistemelor anti-dronă, pentru că scopul nu este să atace pe nimeni, ci să se apere; el a insistat că România este o ţară defensivă și vrea soluții antiaeriene moderne, inclusiv drone interceptoare, iar industria abia începe în acest domeniu.

Moșteanu a precizat că este nevoie să se automatizeze procesele de doborâre a dronelor care ar putea ataca, iar și ucrainenii sunt încă la început în acest domeniu, deci este mult de lucru, dar România este deschisă spre aceste soluții.

Referitor la costuri, el a spus că, potrivit unor surse, un Shahed ar costa rușii între 10.000 și 20.000 de dolari, iar fiecare oră de zbor a unui avion performant (cum sunt F-16) are costuri semnificative; pe fondul pregătirilor, Moșteanu a adăugat că România a introdus recent o nouă escadrilă de F-16 în misiunea de poliție aeriană NATO pe flancul estic.

El a afirmat că apărarea costă și că există soluții dedicate anti-dronă — de la bruiaje sau război electronic până la a trage în ele —, dar a explicat că pentru a trage la întâmplare ar trebui interceptoare pe toată lungimea celor 650 km de graniță cu Ucraina. Oficialul român a mărturisit că se roagă ca acea graniță să rămână cu Ucraina și a cerut ca cei care discută despre ajutorul pentru Ucraina să țină cont de acest lucru.