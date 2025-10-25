Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, dă asigurări că Armata Română este bine pregătită și continuă antrenamentele, majoritatea fiind făcute împreună cu aliații din NATO.

El a făcut această declarație după ce a fost întrebat, sâmbătă, cât de pregătită este România în cazul unei posibile agresiuni din partea Rusiei. Moşteanu a precizat că, în prezent, are loc un exercițiu militar important numit „Dacian Fall”, cel mai mare din acest an. El a menționat că va merge și el acolo peste aproximativ zece zile sau două săptămâni. La exercițiu participă peste 5.000 de soldați din mai multe țări europene, în special din Franța, iar antrenamentele se desfășoară în șapte poligoane din România. Aproximativ o mie de echipamente militare au fost aduse în țară pentru acest exercițiu.

„Armata Română este pregătită, se pregăteşte în continuare, parte din pregătirile noastre sau marea majoritate a pregătirilor noastre importante se fac alături de aliaţii noştri NATO. Şi în momentul ăsta avem un desfăşurare un exerciţiu, cel mai mare de anul acesta – Dacian Fall, o să merg şi eu acolo peste aproximativ zece zile – două săptămâni, într-una din zile. Sunt peste 5.000 de soldaţi din mai multe ţări europene, în principal din Franţa, care fac un exerciţiu major în şapte poligoane din ţară. Aproximativ o mie de echipamente militare au venit în România pentru acest exerciţiu”, a declarat Moșteanu, potrivit Antena 3 CNN.

El a adăugat că România este protejată de sistemul de apărare al NATO.

Ministrul a explicat că astfel de exerciții îi ajută pe militari să devină mai buni și mai bine pregătiți alături de aliați. El a spus că apartenența României la NATO este un mare avantaj și unul dintre cele mai importante lucruri din istoria recentă a țării.

Moşteanu a subliniat că apărarea României este una colectivă, adică nu este făcută singură, ci împreună cu celelalte țări membre NATO. El a mai spus că armata se antrenează zilnic și colaborează cu aliații în toate domeniile – de la exerciții și pregătiri până la misiuni comune și planuri pentru achizițiile militare viitoare.