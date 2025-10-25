Ceremonia de deschidere a fost condusă de către Excelența Sa doamna Theodora Mircea, Ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas (cu rezidența la Havana). Importanța evenimentului a fost subliniată de prezența înalților oficiali bahamieni: Excelența Sa domnul Frederick A. Mitchell, Ministrul Afacerilor Externe, și Excelența Sa doamna Jerusa Ali, Director General. Participarea lor a reafirmat angajamentul comun de a avansa prietenia și cooperarea dintre cele două state.

În cadrul ceremoniei, domnul Bruno A. Roberts a fost numit oficial în funcția de Consul Onorific al României în Bahamas. Recunoscut ca un lider distins în comunitatea financiară și de afaceri din Bahamas, domnul Roberts aduce o vastă experiență, esențială pentru a susține interesele economice și comerciale ale României în regiune.

Noul Consulat va servi drept platformă cheie pentru consolidarea relațiilor, punând accent pe domenii precum comerțul, turismul, educația și schimbul cultural. De asemenea, va oferi sprijin cetățenilor români și va promova legăturile între oameni. Această etapă subliniază implicarea și parteneriatul crescând al României cu regiunea Caraibilor.

Doamna Theodora Magdalena Mircea a fost numită Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Cuba prin Decretul nr.611 din 14 mai 2021, semnat de către Klaus Iohannis. La data de 8.09.2021, a prezentat scrisorile de acreditare, președintelui Republicii Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De asemenea, Theodora Magdalena Mircea este acreditată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României, cu reședința la Havana, și în Federația Saint Kitts și Nevis, Antigua și Barbuda, Saint Vincent și Grenadine, Bahamas, Dominica, Saint Lucia.

Excelența Sa, doamna Theodora Mircea, s-a remarcat printr-o activitate diplomatică intensă, având ca scop principal dezvoltarea relațiilor bilaterale și promovarea României în această regiune.

În ceea ce privește Cuba și regiunea în ansamblu, doamna ambasador s-a implicat activ în promovarea economică a României. Un exemplu recent este participarea la o prezentare și degustare de produse românești la Havana, unde a susținut exporturile și a promovat potențialul de afaceri românesc pe piața locală.

Pe planul diplomației publice, Excelența Sa a organizat și găzduit celebrarea Zilei Naționale a României, eveniment dedicat promovării culturii române și consolidării imaginii țării în rândul partenerilor locali. De asemenea, a susținut promovarea programelor de burse oferite de Guvernul României pentru tinerii din afara Uniunii Europene, inclusiv din statele caraibiene, încurajând astfel schimburile educaționale și culturale.

În ansamblu, activitatea doamnei Theodora Mircea s-a axat pe extinderea rețelei consulare și diplomatice, promovarea intereselor economice ale României și sprijinirea cetățenilor români din această zonă, marcată adesea de provocări naturale și meteorologice. Prin aceste demersuri, a reușit să consolideze prezența și influența României în Caraibe, evidențiind rolul activ și strategic al diplomației românești în regiune.

Commonwealth of The Bahamas este o națiune insulară spectaculoasă, formată din peste 700 de insule și atoli în arhipelagul Lucayan din Oceanul Atlantic, cu capitala la Nassau, pe insula New Providence.

Descoperite de Cristofor Columb în 1492 și locuite inițial de populația indigenă lucayan, insulele au devenit colonie britanică în 1718, după înfrângerea pirateriei. După Războiul de Independență al SUA, a avut loc o creștere a populației de culoare odată cu stabilirea plantațiilor bazate pe sclavie. Sclavia a fost abolită în 1834, iar astăzi, descendenții sclavilor africani compun aproape 90% din populație. Bahamas a obținut independența în 1973, rămânând parte din Commonwealth.

Economia Bahamas este una dinamică, bazată predominant pe sectorul terțiar. Principalele sale motoare sunt:

Turismul: Reprezintă cel mai mare sector, valorificând plajele de renume mondial, cluburile de golf, cazinourile și viața de noapte intensă. România, cu expertiza sa în servicii hoteliere și turism cultural, poate explora parteneriate în acest domeniu.

Sectorul Bancar și Financiar: Bahamas este un centru financiar offshore bine dezvoltat, oferind servicii bancare, de asigurări și de investiții.

Numirea unui consul cu experiență în finanțe, domnul Roberts, va facilita, cel mai probabil, o cooperare sporită între instituțiile financiare românești și cele bahamiene.

În plus față de serviciile cheie, economia include și industrii precum cea chimică, farmaceutică, energetică și petrochimică, alături de agricultura axată pe trestia de zahăr și ananas.

Această nouă etapă diplomatică prin intermediul Consulatului Onorific la Nassau nu doar celebrează prietenia, ci servește și ca o punte vitală pentru ca România să își consolideze prezența comercială și investițională într-o regiune strategică din Caraibe.