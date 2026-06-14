A fost emis RO-Alert la granița României. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați în noaptea de sâmbătă spre duminică printr-un mesaj RO-Alert emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Autoritățile au informat populația că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au cerut cetățenilor să respecte recomandările transmise în astfel de situații.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de avertizare pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, în contextul unor posibile incidente generate de obiecte care ar putea ajunge pe teritoriul României din spațiul aerian.

„În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru zona de nord a judeţului prin care locuitorii sunt informaţi despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea.

Potrivit autorităților, mesajul a avut caracter preventiv și de informare. Populația a fost sfătuită să urmeze instrucțiunile primite prin sistemul RO-Alert și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă obiecte care cad din cer și care pot pune în pericol siguranța persoanelor sau bunurile materiale.

Județul Tulcea s-a aflat în repetate rânduri în atenția autorităților în ultimele luni, pe fondul incidentelor generate de războiul din Ucraina. De-a lungul timpului, au fost emise mai multe mesaje de avertizare privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian sau a unor fragmente provenite de la drone.

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs la sfârșitul lunii mai, când o dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite și transportate la spital, iar alte două au suferit atacuri de panică. Atunci, autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru județele Galați, Brăila și Tulcea.

În timpul alertei, două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza Aeriană Fetești și au fost sprijinite de un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Ministerul Apărării Naționale a precizat atunci că piloții aeronavelor de luptă au avut autorizare pentru angajarea țintelor pe întreaga durată a alertei.

Totodată, instituția a anunțat că de la începutul războiului din Ucraina au fost identificate 47 de situații în care fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României, dintre care 12 au fost înregistrate doar în acest an.

Cel mai recent incident s-a produs pe 5 iunie, în Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat după ce s-a autodetonat. Zona a fost imediat izolată, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate preventiv.

Autoritățile au anunțat că nu au existat victime, iar Ministerul Apărării a precizat că dispozitivul nu aparținea Armatei României, fiind de tipul celor utilizate în conflictul din Ucraina.

Ulterior, oficialii români au informat că partea ucraineană a confirmat pierderea controlului asupra unui grup format din patru drone. Potrivit datelor comunicate de MApN, celelalte trei drone s-au autodetonat, două în largul mării, iar una în afara zonei portuare.