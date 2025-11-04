Consiliul Concurenţei a anunţat, marţi, că a autorizat tranzacţia prin care Corden BioChem Romania SRL intenţionează să preia unele active deţinute de Getec Servicii Energetice SRL.

„Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Corden BioChem Romania SRL intenţionează să preia unele active deţinute de Getec Servicii Energetice SRL”, a transmis autoritatea printr-un comunicat.

Decizia a fost luată în urma unei analize ample, care a arătat că această operaţiune economică nu creează riscuri semnificative pentru mediul concurenţial din România.

Corden BioChem Romania SRL face parte din International Chemical Investors Group (ICIG), un grup german cu activităţi extinse în industria chimică şi biochimică. Compania deţine fabrica de bioetanol din Podari, judeţul Dolj, un proiect industrial considerat strategic pentru dezvoltarea producţiei de combustibili sustenabili în România.

Fabrica a fost concepută pentru a transforma materii prime agricole în bioetanol, însă activitatea a fost întreruptă în ultimii ani. Reluarea producţiei marchează o revenire importantă pentru acest sector, în contextul eforturilor europene de tranziţie către o economie verde.

Pe de altă parte, Getec Servicii Energetice SRL este compania care furnizează abur şi energie electrică necesare funcţionării unităţii din Podari. Prin preluarea unor active de la Getec, Corden BioChem îşi consolidează controlul operaţional asupra întregului proces de producţie, de la alimentarea energetică până la fabricarea bioetanolului.

După finalizarea tranzacţiei, Corden BioChem Romania va relua producţia de bioetanol şi intenţionează să dezvolte noi linii de produse în domeniul biotehnologiei. Obiectivul este transformarea fabricii Podari într-un centru de referinţă pentru producţia sustenabilă de bioetanol şi compuşi biochimici cu aplicaţii industriale.

Compania anunţă investiţii consistente în modernizarea infrastructurii şi în introducerea unor tehnologii inovatoare care să asigure eficienţă energetică şi reducerea emisiilor de carbon.

Analiza Consiliului Concurenţei a arătat că această tranzacţie „nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia” şi că „nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”.

Decizia finală va fi publicată pe site-ul instituţiei, după eliminarea informaţiilor considerate confidenţiale.