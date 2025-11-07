Compania a anunțat că Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova au aprobat tranzacția rezultată din oferta publică voluntară de preluare lansată de Maspex Romania SRL pentru pachetul majoritar de acțiuni al Purcari Wineries Public Company Limited. În 13 iunie 2025, Maspex Romania SRL anunțase inițierea ofertei cu scopul achiziției a până la 98,3811% din capitalul social emis al Purcari Wineries.

”Eveniment important de raportat: Aprobarea de către Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova a concentrării economice rezultate în urma ofertei publice voluntare de preluare iniţiate de Maspex Romania SRL pentru pachetul majoritar de acţiuni al Purcari Wineries Public Company Limited. La data de 13 iunie 2025, Maspex Romania SRL a anunţat lansarea unei oferte publice voluntare de preluare având ca scop achiziţia a până la 98,3811% din capitalul social emis al Purcari Wineries Public Company Limited”, anunţă compania.

Scopul ofertei publice de preluare lansate de Maspex Romania SRL a fost dobândirea unei poziții majoritare solide și consolidarea statutului de acționar strategic pe termen lung în cadrul Purcari Wineries Public Company Limited.

Perioada de subscriere, desfășurată între 16 și 30 iulie 2025, s-a încheiat cu achiziția unui total de 71,1790% din capitalul social emis al companiei. La data de 22 august 2025, Maspex Romania SRL deținea un procent total de 72,5362% din capitalul social al Purcari Wineries.

Tranzacția a primit autorizațiile necesare din partea Consiliilor Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova, ultima aprobare fiind comunicată pe 5 noiembrie 2025. Aceste aprobări au inclus și avizele legate de controlul concentrărilor economice și reglementările antitrust, permițând astfel finalizarea oficială a preluării.

Ultima etapă în implementarea ofertei constă în obținerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe din România. Maspex Romania SRL a transmis notificarea corespunzătoare la 31 iulie 2025, marcând începutul procesului de aprobare finală.

”Purcari Wineries Public Company Limited urează un bun venit, încă o dată, Maspex Romania SRL, parte a Maspex Group, în calitate de acţionar majoritar strategic, şi îşi exprimă apreciere faţă de autorităţile de concurenţă din cele trei jurisdicţii pentru analiza riguroasă a acestei tranzacţii transfrontaliere complexe. Compania va continua să informeze piaţa şi investitorii cu privire la orice evoluţii semnificative, în conformitate cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile”, anunţă compania.

Purcari Wineries Public Company Limited (cu brandurile: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza şi Angel’s Estate) este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri şi brandy din regiunea Europei Centrale şi de Est. Grupul gestionează aproximativ 1,850 hectare de podgorii şi operează şapte platforme de producţie în România, Moldova şi Bulgaria. Purcari Wineries este lider pe segmentul vinurilor Premium din România şi cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrând în peste 40 de ţări. Din februarie 2018, grupul este listat la Bursa de Valori Bucureşti cu simbolul WINE. Grupul este condus de Victor Bostan, care are peste 30 de ani de experienţă în domeniul vinicol şi este susţinut de investitorii instituţionali: Horizon Capital, Fiera Capital, Conseq, East Capital şi Norges Bank.

Grupul Maspex este prezent pe piața românească de aproape trei decenii și este cel mai mare investitor polonez din țară. Compania operează în patru unități de producție și are o echipă de aproximativ 1.800 de angajați.

Portofoliul Maspex include sucul de morcov Tedi, sucurile și nectarurile Tymbark, cappuccino La Festa, apa Bucovina, precum și biscuiții și covrigeii Salatini. Grupul deține aproape 70 de mărci și este activ și pe piața alcoolului, după achiziția CEDC în 2022, lider pe piața vodcii din Polonia și cel mai mare importator de alcool din țară.

Maspex este cel mai mare grup privat polonez din industria alimentară și unul dintre cei mai mari din Europa Centrală și de Est. În 2024, compania cu sediul în Wadowice a raportat venituri din vânzări de peste 16 miliarde de zloți. Produsele sale sunt fabricate în 18 fabrici moderne din Polonia și din străinătate, cu o producție anuală de 2,2 miliarde de litri de sucuri, nectaruri și băuturi, peste 280.000 de tone de paste făinoase, cereale și produse instant, aproape 180.000 de tone de gemuri și dulcețuri și 155 de milioane de litri de alcool.

Maspex achiziționează anual 380.000 de tone de porumb de la fermierii polonezi, cantități semnificative de fructe și legume și 130.000 de tone de grâu, asigurând materiile prime necesare pentru producția sa vastă și diversificată.