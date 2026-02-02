Consiliul Concurenței a stabilit o serie de condiții ferme pentru aprobarea tranzacției prin care grupul german Schwarz, proprietarul rețelelor Lidl și Kaufland, intenționează să preia retailerul român La Cocoș. Autoritatea de concurență urmărește, prin aceste măsuri, menținerea modelului de business bazat pe prețuri reduse, care a consacrat La Cocoș pe piața de retail alimentar din România, dar și extinderea rețelei de magazine la nivel național.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat că instituția a solicitat angajamente clare din partea grupului Schwarz, în contextul în care Lidl și Kaufland sunt deja liderii pieței de retail alimentar.

Una dintre principalele condiții impuse vizează plafonarea adaosului comercial practicat de La Cocoș, astfel încât prețurile să nu crească după finalizarea tranzacției. De asemenea, grupul german trebuie să își asume investiții concrete pentru deschiderea de noi magazine La Cocoș, cu scopul de a dezvolta, și nu de a diminua, acest concept de retail.

Tranzacția a fost anunțată oficial în iunie 2025, când grupul Schwarz a comunicat intenția de a prelua 70% din acțiunile companiei românești La Cocoș. Fondatorul rețelei, antreprenorul Iulian Nica, ar urma să păstreze 30% din acțiuni, rămânând implicat în conducerea companiei.

Potrivit informațiilor apărute anterior în spațiul public, Consiliul Concurenței analiza încă de atunci posibilitatea impunerii unor condiții speciale, având în vedere poziția dominantă a Lidl și Kaufland în sectorul supermarketurilor și hipermarketurilor din România.

Bogdan Chirițoiu a transmis că obiectivul principal al autorității este protejarea consumatorilor și a concurenței, prin menținerea unui jucător cu prețuri reduse pe piață.

Totodată, Consiliul Concurenței a solicitat angajamente ferme privind investițiile viitoare, în special construirea de noi magazine. Scopul acestor condiții este ca brandul La Cocoș să nu fie „omorât” prin integrarea într-un grup de mari dimensiuni, ci să beneficieze de resursele financiare și logistice ale acestuia pentru a se extinde.

„La Cocoș este în curs de a fi preluat de Kaufland. Acolo deja am ajuns la niște angajamente pe care le-am solicitat din partea grupului Kaufland. Ele au fost testate public, vom face anumite modificări, dar în esență pare să fie ok, din piață nu ne-au venit reacții ostile. Vom finaliza în curând această tranzacție. Acolo ce vrem de fapt? Vrem ca modelul acesta low-cost al La Cocoș să fie păstrat și să fie și dezvoltat. De asta aceste angajamente sunt noi, ca abordare, pentru noi. Le cerem să ne garanteze că vor păstra modelul acesta low-cost. Acolo preîntâmpinăm anumite întrebări. De exemplu, le-am plafonat adaosul pe care îl pot practica. Dar adaosul global, nu produs cu produs. Am lua-o razna dacă am sta să verificăm ce adaos are fiecare sortiment de biscuiți și de salam. Angajamentul este că actualele adaosuri medii vor fi păstrate. Pe tot sortimentul de produse al lui La Cocoș nu va crește adaosul față de cât este acum. Și că se vor face investiții, că vor construi noi magazine. Vrem ca modelul La Cocoș să nu fie omorât, ci, prin această operațiune, să fie dezvoltat. Deci acestea sunt condițiile: să rămână La Cocoș cum e acum și să fie mai multe magazine la Cocoș decât sunt acum”, a declarat Bogdan Chirițoiu luni, 2 februarie.

Grupul Schwarz este deja un jucător major pe piața din România, prin intermediul Lidl și Kaufland. Lidl ocupă prima poziție în clasamentul supermarketurilor, cu o cifră de afaceri de aproape 24 de miliarde de lei în 2024 și un profit net de peste 1,2 miliarde de lei, potrivit unei analize recente.

Compania avea peste 12.700 de angajați, iar vânzările per angajat s-au situat la un nivel ridicat. Kaufland se clasează pe locul al doilea, cu afaceri de aproape 19,6 miliarde de lei și un profit net de 1,15 miliarde de lei, având peste 14.500 de angajați.

În comunicările anterioare, companiile din grupul Schwarz au arătat că intenționează să extindă modelul La Cocoș împreună cu actuala conducere din România și că angajații magazinelor vor rămâne în cadrul companiei după finalizarea preluării.

Fondat în 2014 la Ploiești de Iulian Nica, La Cocoș s-a remarcat prin politica prețurilor mici și prin introducerea conceptului cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată.

Până la finalul anului 2024, compania a funcționat ca o afacere de familie, iar ulterior a atras un consorțiu format din BERD și fondurile Morphosis Capital și CEECAT Capital, care au preluat 56% din acțiuni. Investitorii i-au acordat însă fondatorului drepturi depline de conducere, iar infuzia de capital a vizat deschiderea a 12 noi magazine și atingerea unui prag de un miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani.

În prezent, La Cocoș operează șapte magazine la nivel național și a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 1,18 miliarde de lei, devenind primul retailer român care a depășit pragul de un miliard de lei. Pentru 2025, compania estimează vânzări de aproximativ 300 de milioane de euro, într-un context în care tranzacția cu grupul Schwarz ar putea marca o nouă etapă de dezvoltare, sub supravegherea strictă a Consiliului Concurenței.