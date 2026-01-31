Din cuprinsul articolului ElectroPutere Mall devine al treilea cel mai mare centru comercial din afara Bucureștiului

Noua extindere a ElectroPutere Mall aduce pentru prima dată în Craiova și județul Dolj doi chiriași internaționali de referință – Primark și Half Price – care își vor deschide aici primele magazine din regiune. Această dezvoltare reprezintă un pas important în consolidarea poziției mall-ului ca destinație comercială principală în sud-vestul României.

Pe lângă extinderea suprafeței comerciale, proiectul include și creșterea capacității de parcare, cu peste 3.150 de locuri disponibile, precum și deschiderea unui nou acces din Bulevardul Decebal, care va facilita fluxul de trafic și accesibilitatea.

Odată cu inaugurarea noii aripi, ElectroPutere Parc depășește 110.000 de metri pătrați de spații comerciale, plasându-se în top trei cele mai mari parcuri comerciale din România. Proiectul oferă un mix solid de chiriași, printre care Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Media Galaxy, H&M, C&A, Bebe Tei și Farmacia Tei, alături de Inspire Cinema, consolidându-și astfel rolul de destinație regională de referință pentru retail și divertisment.

„Această extindere reprezintă un pas strategic în evoluția ElectroPutere Parc și reflectă încrederea noastră în potențialul Craiovei ca pol regional de retail. Prin creșterea suprafeței comerciale, atragerea unor chiriași ancoră internaționali și investițiile în infrastructură și accesibilitate, dezvoltăm o destinație comercială solidă, gândită pe termen lung. Ne propunem să oferim consumatorilor o experiență completă și actuală, iar partenerilor noștri un cadru stabil și atractiv pentru dezvoltare”, subliniază Bertrand Catteau, CEO al Catinvest Group.

Prin această extindere, Catinvest Eastern Europe își întărește strategia de dezvoltare a proiectelor comerciale cu impact regional, concepute pentru a răspunde cerințelor actuale ale pieței. Compania urmărește realizarea de spații comerciale flexibile, prin dezvoltări etapizate și decizii atent calibrate, menite să susțină creșterea pe termen lung a comunităților locale și să asigure performanța durabilă a proiectelor, aducând beneficii atât consumatorilor, cât și economiei locale.

Grupul francez Catinvest, proprietarul și administratorul ElectroPutere Parc din Craiova, deține un portofoliu diversificat de proiecte în România și în Europa Centrală și de Est. În țară, portofoliul include galeriile comerciale Orhideea și Esplanada Pantelimon din București, Tom din Constanța și ElectroPutere Mall, iar în cadrul ElectroPutere Parc operează și ElectroPutere Offices și Aparthotel Craiova. La nivel regional, grupul administrează proiecte precum Savoya Park din Budapesta și Borska Pole din Plzen, iar în Franța este prezent pe segmentele rezidențial și comercial. În total, Catinvest deține și gestionează peste 525.000 de metri pătrați de spații comerciale în Franța și Europa de Est.