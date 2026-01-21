Decizia de vânzare vine la un an de la deschidere, perioadă în care centrul comercial, cu o suprafață închiriabilă de 11.400 de metri pătrați și 18 magazine printre care Annabella, CCC, Deichmann, DM, Dr Max, Fressnapf, KiK, JYSK, New Yorker, Sinsay, Pepco și TEDi, a început să fie stabil. Conform informațiilor publicate de Profit, procesul este considerat un test, iar dacă ofertele primite nu vor fi conforme așteptărilor, parcul poate fi retras de pe piață, fără presiune pentru vânzarea acestuia.

Proprietatea este deținută în parteneriat: familia Apreutese controlează 60%, Repaco Capital 35%, iar fostul deputat și viceprimar al Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, 5%. Repaco Capital este deținută majoritar de foștii bancheri Liviu Arnăutu, Dragoș Balaci și George Nistor, prin Geld Capital Management (75%), iar restul de 25% aparține fostului președinte secretar de stat al ANRP Silviu Grigorescu și familiei sale, prin Muntenia Engineering & Construction. Familia Apreutese mai derulează investiții comune cu Repaco Capital, inclusiv un proiect autorizat în Sectorul 1, constând într-o clădire de birouri de 17.000 de metri pătrați și două blocuri rezidențiale cu 238 de apartamente.

Investițiile imobiliare ale familiei includ și platforma ANSI Real Estate Holding, lansată la finalul lui 2024, care gestionează patru proiecte rezidențiale de peste 120 de milioane de euro, cu o suprafață cumulată de peste 80.000 de metri pătrați, și peste 150.000 de metri pătrați de teren achiziționați pentru viitoare dezvoltări.

Printre proiectele actuale se numără Britwood 144 în zona Iancu Nicolae, Averado Gardens în Balotești și Lauren House în București, precum și proiectul ANSI Olteniței, aproximativ 200 de apartamente, dezvoltat în asociere cu fiul marelui jucător de polo Anatol Grințescu. În trecut, familia s-a asociat și cu fostul fotbalist Ilie Dumitrescu pentru un aparthotel lângă Băneasa Shopping City.

Holdingul International Alexander, fondat în 2003 de Simion Ioan Apreutese, s-a diversificat semnificativ în ultimii ani. Compania operează în transport rutier, aerian și maritim, depozitare, logistică integrată, producție și e-commerce, având peste 2.800 de angajați în România, Ungaria, Serbia, Cehia și Germania. În 2024, International Alexander a raportat o cifră de afaceri de 123 de milioane de euro și un profit de 5,2 milioane de euro. Printre achizițiile recente se numără subsidiarele Brandl Industries din România și Cehia și transportatorul Vio Transgrup din Dâmbovița, precum și intrarea în acționariatul platformelor Moov Leasing și Headline Management Agency.