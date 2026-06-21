O insulă întreagă a fost scoasă la vânzare la prețul unei locuințe din Oradea. Detaliul care face diferența

O insulă privată din Statele Unite a fost scoasă recent la vânzare pentru o sumă comparabilă cu prețul unui apartament cu trei camere din București. Proprietatea, cunoscută sub numele de „Blueberry Island”, atrage atenția prin poziționarea sa izolată și prin accesul exclusiv pe apă. Oferta a stârnit interesul cumpărătorilor după ce prețul de listare a fost făcut public. Insula se află în East Hampton, în statul Connecticut, și este disponibilă pentru 149.000 de dolari.

Piața imobiliară a adus în atenție o ofertă neobișnuită, după ce o insulă privată a fost listată la un preț care rivalizează cu cel al unei locuințe din București.

Deși mulți s-ar aștepta ca o astfel de proprietate să fie amplasată într-o destinație exotică din Pacific sau Caraibe, Blueberry Island se află în Statele Unite ale Americii, pe lacul Pocotopaug din East Hampton, Connecticut.

Proprietatea este comercializată prin intermediul unei agenții imobiliare locale pentru 149.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 138.000 de euro.

Prin comparație, pe piața imobiliară din București, un apartament cu trei camere situat într-un bloc mai vechi sau într-un ansamblu rezidențial aflat la periferia orașului poate avea un preț cuprins între 120.000 și 160.000 de euro. În aceste condiții, ideea de a cumpăra o insulă privată pentru o sumă similară pare surprinzătoare pentru mulți investitori.

Dincolo de prețul care atrage atenția, viitorii proprietari trebuie să știe exact ce include această achiziție și care sunt caracteristicile terenului.

Blueberry Island este alcătuită, în realitate, din două insulițe conectate, care însumează aproximativ 2.400 de metri pătrați.

Accesul se face exclusiv pe apă, iar barca reprezintă singura modalitate de a ajunge pe proprietate. Poziționarea la o distanță considerabilă de mal oferă un nivel ridicat de intimitate și liniște.

Numele insulei nu a fost ales întâmplător. Terenul este acoperit de tufe de afine care cresc în mod natural, fără intervenții sau amenajări speciale.

În prezent, proprietatea dispune de o potecă pentru plimbare și de spații potrivite pentru camping, picnicuri și activități recreative în aer liber. De asemenea, insula oferă o panoramă completă asupra lacului.

„Nu poți găsi ceva mai bun la prețul acesta. Familia care o deține din 1994 o vinde cu sufletul strâns și caută oameni care să o iubească la fel de mult”, a declarat Kevin Wilcox, agentul imobiliar care se ocupă de tranzacție pentru Fox61.

În ciuda prețului atractiv și a caracterului exclusivist, specialiștii din domeniul imobiliar atrag atenția că o astfel de achiziție vine și cu limitări importante.

Fiind amplasată într-o zonă protejată a lacului, proprietatea este supusă unor reguli urbanistice stricte. Lipsa utilităților clasice și statutul terenului limitează posibilitatea construirii unor structuri permanente de mari dimensiuni.

Din acest motiv, cumpărătorii care visează la o vilă luxoasă construită pe insulă ar putea întâmpina dificultăți în obținerea aprobărilor necesare.

Cu toate acestea, proprietatea rămâne o opțiune atractivă pentru persoanele care caută o destinație de vacanță izolată, pentru pasionații de natură și glamping sau pentru investitorii interesați să adauge în portofoliu o proprietate rar întâlnită pe piață.