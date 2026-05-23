Aceasta este diferența principală dintre cele două variante. Codul civil spune clar că donația este contractul prin care o persoană transmite gratuit un bun al său altei persoane, cu intenția de a o gratifica. Asta înseamnă că nu există un preț plătit în schimbul apartamentului, terenului sau casei.

Dacă un părinte oferă locuința unuia dintre copii fără să primească bani în schimb, vorbim, în mod normal, despre o donație.

În schimb, contractul de vânzare-cumpărare este un act cu titlu oneros. Proprietatea se transferă în schimbul unui preț real și serios, plătit sau asumat contractual.

Aici apare una dintre cele mai frecvente greșeli. În acte se spune că există o vânzare, dar în realitate nu s-a plătit nimic. Părțile aleg această variantă crezând că este mai sigură sau mai avantajoasă.

Dacă situația este contestată ulterior, instanța nu se uită doar la denumirea contractului, ci și la realitatea din spatele lui.

Mulți aleg donația pentru că pare varianta mai rapidă și mai avantajoasă fiscal. În anumite situații, donațiile între rude apropiate pot avea un regim fiscal mai favorabil, iar costurile pot fi mai mici decât la o vânzare clasică.

Tocmai de aceea, mulți părinți aleg această soluție când vor să transfere locuința către copii. Totuși, faptul că donația este mai convenabilă din punct de vedere fiscal nu înseamnă automat că este și cea mai sigură juridic.

Problemele apar de obicei mai târziu, mai ales la succesiune sau atunci când ceilalți moștenitori contestă actul. Alegerea nu trebuie făcută doar după costul de la notar, ci după efectele pe termen lung.

Aceasta este una dintre cele mai importante diferențe. Legea protejează anumite persoane numite moștenitori rezervatari: copiii, soțul supraviețuitor și, în anumite condiții, părinții.

Dacă o persoană donează în timpul vieții aproape tot patrimoniul unui singur copil, ceilalți moștenitori pot cere după deces reducțiunea donației, adică diminuarea acesteia pentru respectarea rezervei succesorale.

Pe scurt, donația nu este întotdeauna imposibil de atins, chiar dacă actul a fost perfect valabil la momentul semnării.

Aceasta este una dintre cele mai frecvente surse de conflict între frați după deschiderea succesiunii.

Mulți descoperă prea târziu că donația făcută cu ani în urmă revine în discuție exact în momentul moștenirii.

Contractul de vânzare-cumpărare oferă, în general, o stabilitate juridică mai mare. Fiind un act cu titlu oneros, nu intră ușor în discuția privind reducțiunea donațiilor și nu este tratat la fel ca o liberalitate.

Tocmai de aceea, unii părinți aleg vânzarea, considerând că astfel reduc riscul unor procese ulterioare între moștenitori. Dar există o condiție esențială: prețul trebuie să fie real.

Dacă în acte apare o vânzare, dar în realitate nu s-a plătit nimic și scopul a fost doar mascarea unei donații, actul poate fi contestat.

Aici apar multe litigii. O „vânzare” fictivă, făcută doar pentru a evita anumite efecte ale donației, poate deveni exact sursa unui proces lung în familie.

Donația este, în principiu, irevocabilă, dar legea prevede și excepții. Ea poate fi revocată pentru ingratitudine, de exemplu dacă persoana care a primit bunul comite fapte grave împotriva donatorului sau refuză nejustificat sprijinul necesar.

Există și reguli speciale pentru donațiile între soți.

Asta înseamnă că, în anumite situații, donația poate fi pusă din nou în discuție chiar după semnare.

Contractul de vânzare-cumpărare funcționează diferit. El poate fi desființat pentru motive precum nulitatea, frauda sau vicii de consimțământ, dar nu pentru simpla deteriorare a relației dintre părți.

Din acest motiv, mulți consideră vânzarea o variantă mai stabilă.

Acesta este un detaliu pe care mulți îl ignoră. Bunurile primite prin donație sunt, în principiu, bunuri proprii ale persoanei care le primește, chiar dacă donația are loc în timpul căsătoriei.

Asta înseamnă că, la un eventual divorț, apartamentul donat nu intră automat în masa bunurilor comune.

Pentru mulți părinți, acesta este un argument important atunci când aleg varianta donației pentru copil.

În schimb, la o vânzare-cumpărare făcută în timpul căsătoriei, discuția poate fi diferită, în funcție de proveniența banilor și de regimul matrimonial aplicabil.

Acest detaliu contează mult mai mult decât pare la început.

Mulți părinți vor să transfere proprietatea, dar nu vor să piardă dreptul de a locui în casă. Aici apare donația cu rezervarea uzufructului viager.

Practic, copilul devine proprietar, dar părintele păstrează dreptul de folosință asupra locuinței pe durata vieții.

Această variantă este foarte folosită tocmai pentru că oferă o formă de protecție celui care donează.

Și la vânzare pot exista formule similare, dar în practică donația cu uzufruct este una dintre cele mai întâlnite soluții notariale între rude apropiate.

Donația și vânzarea pot părea apropiate la notar, dar juridic sunt două mecanisme foarte diferite. Dacă scopul real este ajutorul unui copil fără existența unui preț, donația este varianta firească, dar trebuie analizate atent efectele asupra succesiunii și relația cu ceilalți moștenitori.

Dacă se urmărește o stabilitate juridică mai mare și există un preț real, vânzarea poate fi mai sigură.

Cea mai mare greșeală este alegerea unei vânzări fictive doar pentru a evita taxe sau viitoare conflicte. De foarte multe ori, exact această soluție aparent simplă ajunge să creeze cele mai complicate procese în familie.