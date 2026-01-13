Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat marți finalizarea unei campanii de control desfășurate la nivel național în marile centre comerciale. Inspectorii instituției au verificat peste 350 de operatori economici din zone diverse ale mall-urilor, de la restaurante și unități fast-food până la magazine alimentare și comercianți de produse nealimentare.

Potrivit ANPC, inspectorii au aplicat 235 de amenzi contravenționale, totalizând peste 790.000 de lei, iar în cazurile considerate grave, au dispus și oprirea temporară a activității pentru șapte operatori economici, până la remedierea neconformităților. În cadrul controalelor, au fost, de asemenea, confiscate aproape 600 de bijuterii, pentru neconformități ce țin de etichetare, informare sau documente de proveniență.

În comunicatul instituției se arată că:

-comisarii ANPC au desfăşurat „o acţiune de control la nivel naţional pentru verificarea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în mall-uri, fiind verificaţi peste 350 de operatori economici”.

Inspectorii au identificat multiple situații de risc pentru consumatori, în special în blocurile alimentare ale restaurantelor, unităților tip fast-food și punctelor de gastronomie.

Printre deficiențele semnalate se regăsesc:

-prezența insectelor în anumite locații, în spațiile destinate manipulării și preparării alimentelor,

-utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, ceea ce afectează calitatea alimentelor,

-comercializarea de produse alimentare cu data limită de consum depășită,

-expunerea alimentelor în vitrine „cu depuneri grosiere de impurităţi”,

-comercializarea de produse cu „stare termică modificată”,

-paviment „cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare şi lichide”,

-„nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne, ouă)”.

Aceste neconformități ridică riscuri directe pentru sănătatea consumatorilor, în special în perioadele cu trafic intens în centrele comerciale.

Autoritatea a anunțat că, dincolo de partea alimentară, au fost descoperite și deficiențe care țin de infrastructură și igienă, printre care:

-echipamente de lucru „cu grad ridicat de uzură”,

-ustensile și spații frigorifice „cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi”,

-utilizarea agregatelor frigorifice „neigienizate, cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate”,

-lipsa documentelor de autorizare pentru anumite activități comerciale.

Aceste aspecte indică o mentenanță precară, care poate afecta calitatea serviciilor și siguranța produselor expuse spre vânzare.

Confiscări și măsuri complementare

În zona nealimentară, inspectorii ANPC au dispus confiscarea a aproape 600 de bijuterii, măsură care sugerează nereguli legate de informarea corectă a consumatorilor, marcarea produselor sau documentele obligatorii la vânzare.

Suspendarea activității celor șapte operatori economici este o măsură temporară, valabilă „până la remedierea deficiențelor”, conform procedurilor standard aplicate în astfel de cazuri.