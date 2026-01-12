Țara ocupă locul patru în lume, cu un consum estimat la aproximativ 14,1 litri de alcool pur pe persoană pe an, fiind depășită doar de România, Georgia și Letonia. Acest nivel depășește considerabil media globală și reflectă o tendință constantă a regiunii Europa de Est în ultimii ani.

Specialiștii atribuie nivelul ridicat al consumului de alcool din Moldova unei combinații de factori: tradiția vitivinicolă puternică, accesibilitatea băuturilor alcoolice și consumul frecvent în contexte sociale sau familiale. Moldova este recunoscută internațional pentru producția de vin, ceea ce influențează profund obiceiurile de consum.

Totodată, experții în sănătate publică avertizează că un consum atât de mare poate afecta grav sănătatea populației, fiind asociat cu boli hepatice, afecțiuni cardiovasculare și creșterea mortalității premature. Organizațiile internaționale recomandă implementarea politicilor de prevenție, educație privind consumul responsabil și măsuri pentru reducerea abuzului de alcool.

În schimb, multe țări din Asia și Orientul Mijlociu înregistrează niveluri foarte scăzute de consum de alcool, influențate de factori religioși și reglementări stricte, evidențiind astfel diferențele culturale semnificative în obiceiurile de consum la nivel global. Datele folosite în clasament provin din surse consolidate, inclusiv rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății și baze statistice internaționale, fiind considerate relevante pentru analiza tendințelor actuale în sănătatea publică.

Producătorii de fructe din Republica Moldova au atins plafonul cotelor de export fără taxe pentru principalele lor produse horticole pe piața Uniunii Europene în sezonul 2025–2026. Cotele tarifare negociate anterior între Chișinău și Bruxelles, care permit exportul de mere, prune, struguri de masă și alte produse în cantități stabilite fără plata taxelor vamale, au fost astfel complet epuizate.

În vara anului 2025, după negocierile dintre Guvernul de la Chișinău și Comisia Europeană, UE a acceptat extinderea semnificativă a cotelor tarifare pentru exporturile de fructe moldovenești: prunele de la 15.000 la 61.000 de tone, merele de la 40.000 la 50.000 de tone și strugurii de masă de la 20.000 la 40.000 de tone. Aceste cote au devenit operative odată cu adoptarea formală a noilor prevederi DCFTA, oferind producătorilor moldoveni un acces mai larg și stabil pe piața europeană.

Chiar și cu aceste creșteri substanțiale, producția de fructe a Moldovei a atins rapid limitele cotelor disponibile.

După epuizarea cotelor preferențiale, exporturile moldovenești pot continua, însă volumele livrate peste plafonul stabilit sunt supuse taxelor vamale standard ale Uniunii Europene. Aceasta reduce atractivitatea economică a exportului și afectează marja producătorilor, mai ales în contextul costurilor ridicate de producție, sortare, ambalare și transport.

Epuizarea cotelor majorate pentru mere, prune și struguri arată capacitatea sectorului horticol moldovenesc de a livra constant pe piața UE, dar readuce în discuție necesitatea unor ajustări ale mecanismelor preferențiale. Posibile soluții includ extinderea suplimentară a contingentelor, o structurare mai flexibilă pe perioade de livrare sau crearea unor forme mai stabile de liberalizare comercială pentru anumite produse.

Aceste instrumente ar permite o corelare mai bună între dinamica exporturilor și cadrul comercial aplicabil, asigurând accesul preferențial ca un mecanism de stabilitate și predictibilitate pentru operatorii economici moldoveni.