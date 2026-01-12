Salariul raportat pentru anul trecut a fost de aproximativ 270 de mii de lei, în creștere față de 244 de mii de lei în 2024. În plus, Maia Sandu a primit circa 55 de mii de lei pentru concediul nefolosit din anii anteriori, iar diurnele pentru deplasările oficiale în străinătate au însumat aproximativ 154 de mii de lei.

În declarație mai figurează aproximativ 67 de mii de lei ca și compensații pentru prejudicii morale, achitate prin intermediul unui executor judecătoresc. Maia Sandu indică, de asemenea, un cont curent la o bancă din Chișinău, cu un sold de circa 21 de mii de lei.

Printre bunurile imobiliare declarate se află un apartament de 74,5 metri pătrați, dobândit în 2003, cu valoarea de circa 440 de mii de lei. Alte terenuri sau proprietăți nu sunt menționate, iar șefa statului nu deține mijloace de transport în declarația sa.

Într-un interviu acordat acum trei luni jurnalistului Dorin Galben, președinta Maia Sandu a vorbit despre situația sa financiară, menționând că o parte importantă a salariului lunar este destinată achiziției de haine. Totodată, ea a subliniat că preferă să cumpere produse fabricate în Republica Moldova.

Președinta Maia Sandu a declarat că o mare parte a salariului său lunar este cheltuită pe haine, subliniind că imaginea personală contează atunci când reprezinți o țară și vrei să fii ascultat. Ea a precizat că aproximativ 80% din garderoba sa este realizată în Republica Moldova. Ca exemple, Maia Sandu a menționat costumul roșu purtat la Parlamentul European și costumul albastru de la Ziua Independenței, ambele cusute în Moldova, după ce a achiziționat materialele din Istanbul, iar realizarea fiecărui costum nu a depășit circa 3.000 de lei.