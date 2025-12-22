O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, într-un dosar de spălare de bani legat de fapte de corupție.

Potrivit unei hotărâri consultate de agenția AFP, decizia a fost pronunțată la data de 8 decembrie de Tribunalul corecțional din Paris.

Prin aceeași hotărâre, instanța franceză a emis un mandat de arestare pe numele lui Vlad Filat, după ce acesta nu s-a prezentat în fața judecătorilor pe parcursul procesului. Dosarul vizează operațiuni financiare derulate în perioada în care Filat se afla la conducerea guvernului de la Chișinău, faptele fiind încadrate ca spălare de bani proveniți din acte de corupție.

În același dosar, judecătorii au condamnat-o și pe fosta soție a lui Vlad Filat la 18 luni de închisoare cu suspendare, precum și la plata unei amenzi de 150.000 de euro.

Totodată, instanța a decis ca aceasta să achite, în solidar cu fostul premier moldovean, suma de 10.000 de euro către Republica Moldova, cu titlu de daune morale.

Conform motivării instanței, Vlad Filat a fost găsit vinovat de spălare de bani legată de infracțiunea de mituire a unui funcționar public străin. Dosarul arată că Filat și fosta sa soție au achiziționat, în anii 2012 și 2014, mai multe proprietăți imobiliare, în special în regiunea Haute-Savoie din sud-estul Franței.

Aceste achiziții ar fi fost realizate prin intermediul unor companii și al unei persoane interpuse, folosind fonduri provenite de la o companie canadiană care obținuse, în 2011, contractul pentru administrarea Loteriei Naționale a Republicii Moldova, perioadă în care Filat ocupa funcția de prim-ministru.

Instanța a reținut că fostul șef al guvernului de la Chișinău a spălat cu bună știință bani proveniți din propria corupție, în contextul în care, având o funcție publică de rang înalt, era obligat să acționeze în interesul public.

Judecătorii au mai subliniat că aceste fapte trebuie analizate și prin prisma fragilității economice și a nivelului scăzut de dezvoltare al Republicii Moldova, dar și în raport cu valorile democratice și principiile de transparență promovate de partidul pe care Filat l-a condus, formațiune orientată spre integrarea europeană. În consecință, instanța a dispus confiscarea bunurilor imobiliare vizate de anchetă.

Potrivit unei surse judiciare, Vlad Filat a formulat apel împotriva condamnării pronunțate de instanța franceză.

Vlad Filat a fost una dintre figurile centrale ale politicii de la Chișinău în perioada 2009–2013, ocupând funcția de prim-ministru și fiind lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, asociat atunci cu agenda pro-europeană.

Numele său a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe scandaluri majore de corupție, inclusiv în contextul fraudei bancare din 2014, cunoscută drept „furtul miliardului”. Circa 1 miliard de dolari a dispărut din trei bănci moldovenești.

În 2016, el a fost condamnat în Republica Moldova la nouă ani de închisoare într-un dosar separat, fiind ulterior eliberat înainte de termen. În 2024, o instanță de la Chișinău l-a achitat într-un alt dosar de spălare de bani, decizie pe care procurorii au anunțat că intenționează să o conteste.