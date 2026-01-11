Începând cu 2026, comercianții din Ploiești vor fi supuși unor reguli mai stricte, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament privind desfășurarea activităților comerciale.

Documentul introduce o listă extinsă de contravenții și sancțiuni, cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei, vizând inclusiv vânzarea de alcool, țigări sau alte produse interzise în apropierea școlilor.

Sunt prevăzute sancțiuni și pentru lipsa acordului de funcționare, nerespectarea nivelului de zgomot, neîntreținerea clădirilor sau obstrucționarea controalelor, autoritățile putând dispune și suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

Interzis lângă școli: vânzarea de alcool, țigări sau materiale obscene lângă școli se amendează cu 1.000 – 2.500 lei.

Vânzarea către minori: orice produs interzis de lege vândut minorilor se amendează tot cu 1.000 – 2.500 lei.

Obstrucționarea controlului: dacă cineva împiedică inspectorii să-și facă treaba, se dă amendă de 1.000 – 2.500 lei.

Vânzarea stradală interzisă: alcool, produse neambalate sau perisabile nu pot fi vândute pe stradă (exceptând terasele amenajate). Amendă: 1.000 – 2.500 lei.

Deteriorarea domeniului public: ancorarea obiectelor pentru protecția produselor comerciale se sancționează cu 1.000 – 2.500 lei, pentru firme și persoane fizice autorizate.

Expunerea produselor pe fațadă: dacă produsele sunt puse pe fațada magazinului, se dă amendă de 1.000 – 2.500 lei.

Reguli și amenzi pentru comercianți în Ploiești:

Dacă vinzi produse într-un spațiu mai mare decât cel din autorizație: amendă 1.000 – 2.500 lei.

Dacă nu ai depus la Primărie documentele necesare pentru a obține autorizația până la control: amendă 1.000 – 2.500 lei.

Dacă spui informații false despre firme sau situația legală a afacerii: amendă 1.000 – 2.500 lei.

Dacă nu afișezi la vedere datele firmei și documentele obligatorii (certificat de înregistrare, certificat constatator, autorizații, acord de funcționare): amendă 1.000 – 2.500 lei.

Reguli despre acordul de funcționare:

Dacă nu ai acordul de funcționare sau autorizațiile necesare (pentru restaurante, distracții, etc.), activitatea se suspendă până obții actele, iar amendă: 1.000 – 2.500 lei.

Dacă nu respecți acordul sau autorizația: amendă 1.000 – 2.500 lei.

Dacă vinzi sau desfășori activitatea în perioada în care ești suspendat: amendă 2.500 lei.

Reguli și amenzi pentru comercianți:

Dacă nu întreții clădirea, fațadele, gardurile, porțile, ferestrele sau jgheaburile: amendă 1.000 – 2.000 lei.

Dacă nu ai contract de salubritate: amendă 1.000 – 2.500 lei.

Dacă faci prea mult zgomot: amendă 1.000 – 2.500 lei.

Dacă afișezi un program diferit față de cel din autorizație: amendă 1.000 – 2.500 lei.