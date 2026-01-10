Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la România TV că nu era nevoie să crească taxele pentru oameni, ci mai degrabă să se reducă cheltuielile statului. El a amintit măsurile luate în 2010 și a spus că nu îi face plăcere să vorbească despre ele, dar a subliniat că atunci măsurile s-au aplicat în special acolo unde s-a creat deficitul bugetar.

Băsescu consideră că deficitul se poate acoperi prin creșterea taxelor, dar numai dacă statul și-ar reduce cheltuielile. El a explicat că nu era nevoie să se mărească taxele, ci doar să se taie cheltuielile în zonele unde acestea crescuseră.

El a mai transmis că atunci s-au majorat accizele și unele taxe, iar peste tot fiscalitatea a crescut, afectând oamenii. El a dat exemplul unei persoane cu pensie de 2000 de lei: taxa pe casă s-a dublat sau chiar mai mult, taxa pe mașină a crescut mult, iar pe dividende erau taxe suplimentare. În opinia lui, soluția aleasă atunci a fost greșită, pentru că a lovit întreaga populație.

Băsescu a explicat că deficitul nu a fost creat de toți cetățenii, ci mai ales de cheltuielile cu pensiile, salariile și sporurile bugetarilor. El a spus că banii din rezervă s-au folosit doar pentru a crește salariile și sporurile bugetarilor și că ar fi trebuit să se taie cheltuieli doar acolo, nu să fie afectat întreg sectorul privat pentru a recupera bani dați excesiv pentru câștigarea alegerilor de către partidele aflate la guvernare.

„De fapt, asta era toată cheia: nu era nevoie de creşteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor. (…) Sunt 17 taxe şi accize, accizele au fost mărite, la fel unele taxe, nu-s multe taxe noi, dar peste tot a crescut fiscalitatea. Încercam să mă pun în situaţia unui om care are o pensie de 2000 de lei. Taxa pe casă vede că s-a dublat, sau chiar mai mult, taxa pe maşină a explodat şi ea. Pe dividende sunt taxe suplimentare. Oriunde se mică românul, îl izbeşte o taxă crescută. De asta cred că s-a greşit foarte mult cu această soluţie. Este opinia mea, care am făcut altceva, deci eu am o experienţă, nu vorbesc că mi se pare. (…) De ce insist să spun că nu e corect? Pentru că deficitul nu s-a făcut de toată populaţia, sectorul privat nu a avut nicio contribuţie, marele deficit s-a creat pe pensii şi pe salarii şi pe celebrele sporuri, asta înseamnă aici trebuia operat. Numai la bugetari s-au utilizat bani din rezervă a să crească sporurile sau salariile. De ce nu te-au dus doar acolo? De ce pui toată economia, tot sectorul, privat să fie părtaş la recuperarea unor bani care s-au dat nesăbuit pentru ca tu, PSD, sau tu, PNL, să câştigi alegerile?”, a afirmat Băsescu.

Traian Băsescu recunoaște că nu îi face plăcere să vorbească despre măsurile luate în 2010, când România se confrunta cu un deficit bugetar similar, dar a precizat că atunci măsurile s-au aplicat doar în zonele care generaseră deficitul, nu și în sectorul privat.

El consideră că aceste măsuri ar fi putut fi introduse treptat, pentru că aplicarea lor toate odată pune cetățenii într-o situație foarte dificilă. Băsescu crede că nu era nevoie de un studiu de impact pentru măsurile luate, argumentând că în perioade de criză nu ai timp să analizezi toate efectele, ci trebuie să iei măsuri care rezolvă problema imediat.

„În situaţii de criză nu stai să cauţi foarte mult efectele, altele decât cele are rezolvă criza”, punctează el.

Traian Băsescu a mai observat că președintele Nicușor Dan se distanțează de Guvern în privința măsurilor fiscale și subliniază că deciziile vin de la Executiv.