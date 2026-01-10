Primarul Brașovului, George Scripcaru, a declarat pentru BizBrașov că, în perioada următoare, va fi pus în dezbatere publică un nou regulament pentru parcările publice din Brașov. El a explicat că cea mai importantă schimbare va fi mărirea taxelor de parcare din zona centrală, care acum sunt mult prea mici față de cele din alte orașe mari.

Primarul a anunțat că vor exista sancțiuni mai dure pentru cei care nu plătesc parcarea, nu doar simple avertismente, așa cum se întâmplă în prezent. Primarul a mai zis că în alte orașe, precum Cluj-Napoca, taxa ajunge la 15 lei pe oră și crește în funcție de timpul de staționare. Din acest motiv, administrația locală va crea un sistem prin care parcarea în centru să fie plătită corect.

O altă măsură anunțată se referă la angajații Primăriei Brașov. Aceștia nu vor mai parca gratuit în jurul clădirii, ci vor plăti o taxă anuală. În schimb, vor putea folosi aceste locuri în fiecare zi lucrătoare până la ora 16:00.

Primarul a precizat că această soluție este mai bună decât montarea de bariere care ar bloca accesul. După ora 16:00, la fel ca și până acum, locurile de parcare vor fi disponibile pentru toți, contra cost.

„În alte orașe, taxele sunt mult mai mari. La Cluj este 15 lei ora și crește în funcție de perioada de staționare. O să gândim un sistem astfel încât să se achite o taxă corectă pentru locurile de parcare din zona centrală. Va fi o taxă anuală pe care o vor plăti angajații Primăriei, care vor putea ocupa aceste locuri în fiecare zi lucrătoare, până la ora 16.00. Este o variantă mai bună, decât să punem bariere și să blocăm tot accesul. În afara acestui interval orar, ca și în prezent, locurile vor fi publice, cu taxă”, a precizat Scripcaru.

Primăria Brașov a lansat un nou regulament pentru parcările de reședință și a venit astăzi cu câteva clarificări.

Contractele de închiriere obținute anul trecut prin licitație vor fi valabile 5 ani. Cei care au aceste contracte nu vor trebui să participe din nou la licitații, cel mai probabil după luna mai, când regulamentul va fi aprobat.

Suma plătită de ei rămâne aceeași, cu excepția celor care au închiriat la prețul minim (aproximativ 150 de lei/an, fix din 2006). Aceștia vor plăti noul preț minim propus, de 500 de lei/an.

Anul acesta, taxele pentru parcările de reședință rămân neschimbate pentru toți. Modificările de taxe vor fi aplicate doar de la 1 ianuarie 2027.

Primarul a spus că se va face un studiu pentru a vedea câte mașini sunt în fiecare cartier și câte locuri de parcare sunt necesare. În Brașov sunt înmatriculate aproximativ 115.000 de mașini.

În prezent, din cele aproximativ 46.000 de locuri de parcare din oraș, situația pe zone este: