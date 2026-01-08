Din cauza protestelor fermierilor, Uniunea Europeană (UE) ia în calcul să renunțe temporar la taxa care scumpește îngrășămintele cu azot aduse din afara blocului comunitar. Această taxă ar putea fi suspendată în acest an.

Ministrul Agriculturii din Franța, Annie Genevard, a spus că UE vrea să suspende taxa pe carbon aplicată îngrășămintelor pentru a-i ajuta pe fermierii care se confruntă cu costuri tot mai mari. Ea a reamintit că Maros Sefcovic, comisarul european pentru Comerț, a confirmat clar că această taxă ar putea fi suspendată, chiar cu efect retroactiv de la 1 ianuarie.

Genevard a spus că este o veste foarte bună pentru fermieri și că, în aceste condiții, importatorii de îngrășăminte nu mai au niciun motiv să mărească prețurile. Franța a cerut ca îngrășămintele să fie exceptate de la aceste taxe, mai ales după protestele fermierilor, nemulțumiți de costurile mari, regulile stricte și importurile ieftine.

Taxa CBAM a intrat în vigoare la 1 ianuarie și are rolul de a proteja firmele din UE de concurența din țări care au reguli de mediu mai slabe. Practic, produsele din afara blocului comunitar sunt taxate pentru poluarea pe care o produc.

Totuși, acest mecanism a fost criticat de mai mulți parteneri comerciali, inclusiv China, care a anunțat că ar putea lua măsuri de răspuns. Comisia Europeană (CE) nu a confirmat oficial suspendarea taxei, dar surse citate de Bloomberg susțin că această decizie face parte dintr-un plan mai larg: să calmeze protestele fermierilor și să convingă statele membre din UE să accepte acordul comercial cu țările membre din Mercosur.

Noua taxă pe carbon impusă de UE va aduce cheltuieli suplimentare pentru fermieri. Potrivit unei analize realizate un reprezentant COFCO, costurile vor crește cu aproximativ 6–12 euro pe hectar.

CBAM este o taxă aplicată produselor importate care poluează mult în timpul producției. Scopul ei este să pună un preț corect pe emisiile de carbon și să încurajeze fabricarea mai curată a îngrășămintelor, inclusiv în afara blocului comunitar.

De exemplu, pentru ureea importată, taxa ar fi de aproximativ 43 de euro pe tonă pentru cea din Egipt și de 53 de euro pe tonă pentru ureea din alte țări. Pentru îngrășăminte precum azotatul de amoniu și nitrocalcarul, taxa ar putea depăși 100 de euro pe tonă. Asta înseamnă că aceste produse vor fi mai avantajos de fabricat în UE. Pentru că UE importă mai ales uree, impactul total nu va fi foarte mare, dar tot se va simți în costurile fermierilor. Calculat pe hectar, această taxă înseamnă un cost suplimentar de 6 până la 12 euro pentru fiecare fermă.