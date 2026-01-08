Guvernul Olandei a hotărât ca, de la 1 ianuarie 2026, să fie interzisă deținerea unor rase de pisici care au probleme grave de sănătate din cauza felului în care arată. Scopul nu este confiscarea pisicilor care există deja, ci oprirea cumpărării și înmulțirii acestor rase.

Interdicția vizează mai ales pisicile cu urechi pliate, cum este Scottish Fold, și pisicile fără blană, cum este Sphynx. Autoritățile olandeze spun că trăsăturile care le fac populare sunt rezultatul unor mutații genetice care le afectează serios sănătatea.

Pisicile cu urechi pliate suferă de o boală genetică ce afectează oasele și cartilajele. Aceasta le provoacă dureri constante, probleme la articulații și dificultăți de mișcare, iar boala nu are tratament.

Pisicile fără blană nu au protecție naturală, așa că sunt sensibile la frig și căldură, pot face mai ușor infecții ale pielii, li se murdăresc urechile și au un risc mai mare de cancer de piele din cauza soarelui.

Din anul 2014, Olanda a interzis oficial creșterea anumitor rase de pisici care prezintă probleme genetice grave. Totuși, legea din acel moment permitea în continuare aducerea acestor pisici din alte țări și vânzarea lor, ceea ce lăsa o portiță legală pentru reproducere și comerț.

În anul 2023 au început primele discuții serioase despre extinderea interdicției pentru a proteja mai bine sănătatea animalelor. Noua lege adoptată recent închide această lacună și stabilește reguli clare pentru toate rasele vizate. Ministrul Agriculturii și Conservării Naturii din Olanda a subliniat că nu este deloc corect ca animalele să sufere sau să fie expuse unor probleme de sănătate.

Este important de menționat că legea nu are efect retroactiv. Aceasta înseamnă că persoanele care dețin deja astfel de pisici înainte de data de 1 ianuarie 2026 le pot păstra în continuare în gospodăriile lor, fără a li se confisca animalele. Totuși, pentru a fi în conformitate cu noile reguli, aceste pisici trebuie să fie microcipate înainte de intrarea în vigoare a interdicției.

Autoritățile olandeze avertizează că cei care nu respectă prevederile legii riscă sancțiuni financiare, iar amenzile pot ajunge până la suma de 1.500 de euro pentru fiecare încălcare.