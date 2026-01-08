În municipiul Vaslui, persoanele fizice vor plăti, din 2026, impozite cu aproximativ 90% mai mari pentru clădirile rezidențiale. Potrivit directorului executiv al Direcției Economice din cadrul Primăriei Vaslui, Eugen Boț, această creștere este impusă de legislația națională.

„Impozitul la persoane fizice pe clădirile rezidenţiale va creşte cu 90%, fiind vorba de norma de impunere dată prin lege, iar la clădirile nerezidenţiale, adică spaţii comerciale, nu se înregistrează creşteri. La terenurile intravilane cu construcţii va fi o creştere de 5,6%, actualizată cu rata inflaţiei, iar în cazul celor cu altă folosinţă se va înregistra o creştere cu 70%. În cazul terenurilor situate în extravilan se va aplica, de asemenea, majorarea decisă prin lege. În privinţa mijloacelor de transport, se aplică prevederile legale în funcţie de norma de poluare şi de capacitatea cilindrică. Deşi s-ar fi putut merge cu preţuri mai mari, Consiliul Local a impus o cotă adiţională de doar 20% la mijloacele de transport. La toate maşinile de peste 1.600 cm3 impozitul scade în anul 2026”, a declarat joi, Boţ pentru Agerpres.

Majorări importante se vor resimți și în cazul terenurilor. Terenurile intravilane cu construcții vor avea o creștere de 5,6%, corespunzătoare ratei inflației, în timp ce terenurile cu altă folosință vor fi impozitate cu peste 70% mai mult. Și terenurile din extravilan vor fi taxate conform noilor prevederi legale.

În ceea ce privește mijloacele de transport, impozitele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică. Consiliul Local Vaslui a stabilit o cotă adițională de doar 20%, iar pentru autoturismele cu capacitate de peste 1.600 cm³ impozitul va scădea în 2026.

Ca și în anii precedenți, contribuabilii care își achită integral impozitele până la 31 martie 2026 beneficiază de o bonificație de 10%. Primăria Vaslui a anunțat, totodată, că activitatea de relații cu publicul a Direcției de Impozite și Taxe Locale este suspendată în perioada 5 ianuarie–16 ianuarie, pentru operațiuni informatice de închidere și deschidere a anului fiscal. Începând cu 19 ianuarie 2026 vor fi reluate încasările pentru noile impozite.

Și la Craiova, impozitele pe locuințe pentru persoanele fizice cresc cu aproximativ 80% față de 2025, ca urmare a modificării Codului Fiscal. Decizia a fost votată în decembrie 2025 de Consiliul Local.

În Craiova, impozitele pentru mijloacele de transport vor fi, de asemenea, duble în 2026 față de anul precedent.

În Ploiești, modificările au intrat în vigoare tot de la 1 ianuarie 2026 și sunt rezultatul direct al pachetului de măsuri fiscale adoptate la nivel național. Norma de impozitare pentru locuințe a fost majorată prin lege cu 79,6%, ceea ce a dus automat la o creștere similară a impozitului, autoritatea locală neavând posibilitatea de a interveni asupra acestui factor.

În plus, au fost eliminate mai multe facilități fiscale, inclusiv reducerea de 30% pentru apartamentele mai vechi de 30 de ani și alte scutiri aplicabile blocurilor mari. Consecința este o creștere substanțială a impozitelor: o garsonieră de 25 mp ajunge la 156 lei pe an, față de 75 lei în 2025, iar un apartament cu trei camere poate depăși 500 de lei anual.

Pentru terenuri, majorarea este limitată la rata inflației, de 5,6%. În cazul autoturismelor, creșterile diferă în funcție de norma de poluare, iar pentru mașinile cu motoare mari și norme euro ridicate impozitele rămân neschimbate.

O altă modificare importantă este eliminarea scutirilor de impozit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și creșterea semnificativă a cotei de impozitare pentru imobilele nerezidențiale deținute de persoane fizice.