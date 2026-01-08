Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi, 8 ianuarie, inițierea unor consultări ample cu instanțele din întreaga țară, avocații și alte profesii juridice, în vederea implementării unui nou mecanism de normare a activității judiciare.

Măsura are ca obiectiv principal o repartizare mai echitabilă a dosarelor și reducerea supraaglomerării instanțelor, problemă devenită tot mai acută în ultimii ani.

Potrivit unui comunicat al CSM, decizia este determinată de creșterea exponențială a volumului de muncă din sistemul judiciar, coroborată cu o insuficiență cronică a resurselor umane.

De asemenea, inițiativa are la bază concluziile unei consultări a judecătorilor, realizată în luna decembrie 2025, care a evidențiat necesitatea unor măsuri structurale pentru eficientizarea activității instanțelor.

Reprezentanții Secției pentru judecători, alături de membrii societății civile din cadrul CSM, consideră esențială optimizarea funcționării instanțelor, cu un accent clar pe menținerea și îmbunătățirea calității actului de justiție.

În acest context, aceștia susțin introducerea unei normări realiste a activității judecătorilor și a unor măsuri de degrevare a instanțelor.

CSM a precizat că finalizarea acestor demersuri este necesară pentru asigurarea unui volum optim de activitate pentru judecători, astfel încât să poată fi respectate standardele profesionale și termenele rezonabile de soluționare a cauzelor.

Conform documentului, mecanismul de normare propus se bazează pe mai multe principii-cheie.

Printre acestea se numără ajustarea numărului de dosare în funcție de capacitatea reală a fiecărei instanțe, stabilirea unei norme de dosare per judecător raportată la datele europene și determinarea capacității zilnice a instanței în funcție de dosarele înregistrate și de numărul de judecători activi.

De asemenea, normarea ar urma să se facă la nivel de instanță și materie juridică, cu o repartizare aleatorie și echilibrată între completuri, ținând cont și de complexitatea cauzelor, fără a înlocui actualul sistem de puncte de complexitate.

În practică, dacă într-o zi numărul de dosare înregistrate depășește capacitatea zilnică stabilită, instanța va repartiza doar dosarele pe care le poate judeca efectiv, restul urmând să fie incluse pe o listă de așteptare și soluționate ulterior după principiul „primul intrat, primul ieșit”.

Dosarele urgente, stabilite ca atare de CSM, vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă se depășește capacitatea, urmând ca această depășire să fie compensată ulterior.

CSM a stabilit și un calendar clar de implementare, care prevede consultări până la 23 ianuarie 2026 și aplicarea efectivă a noului mecanism începând cu 2 martie 2026.

Dacă va fi implementat conform planului, sistemul ar putea schimba semnificativ modul de repartizare a dosarelor, cu impact direct asupra duratei proceselor și încărcării judecătorilor.