Anul 2026 aduce vești nefavorabile pentru pensionari. Guvernul a decis să mențină valoarea punctului de referință la 81 de lei, ceea ce înseamnă că majorarea pensiilor conform ratei inflației, promisă anterior, nu va fi aplicată.

Astfel, pensia medie rămâne la 2.818 lei, în loc să crească la aproximativ 3.015 lei, iar pensia minimă nu va depăși 1.281 de lei, deși inițial fusese anunțată o creștere până la 1.370 de lei. Decizia de a îngheța pensiile provoacă nemulțumiri, în contextul în care costurile vieții continuă să crească.

Situația este complicată și de introducerea contribuției pentru asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile ce depășesc 3.000 de lei. Din 2025, beneficiarii acestor pensii trebuie să plătească 10% din venit pentru serviciile medicale.

Guvernul Bolojan promite însă majorări pentru anul 2027. Conform legii din 2023, punctul de referință ar urma să crească cu rata inflației și cu 50% din creșterea reală a salariului mediu brut.

Ministerul Muncii estimează că pensionarii vor primi, în medie, cu 360 de lei mai mult, ca urmare a unei indexări de aproximativ 10% pentru inflație și 3% pentru creșterea venitului mediu. Tot de anul viitor, se va elimina plata CASS pentru pensiile ce depășesc 3.000 de lei.

Procesul de distribuție a pensiilor în ianuarie poate întâmpina dificultăți, având în vedere termenul scurt de livrare de doar 6 zile lucrătoare. Pensionarii care primesc banii pe card vor avea însă avantajul unei distribuții mai regulate: majoritatea sumelor vor fi virate pe 12 ianuarie, iar restul pe 13 ianuarie.

Anul 2026 se anunță dificil pentru pensionari, care vor suporta un an fără majorări, dar cu obligații suplimentare pentru asigurările de sănătate, în timp ce Guvernul promit reduceri și creșteri doar pentru anul următor.