Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan a atras atenția asupra efectelor pe care creșterea impozitelor pe proprietăți le-ar putea avea în 2026, amintind de lecțiile dure ale anului 1990.

Potrivit acestuia, liberalizarea prețurilor din 1990 s-a realizat fără ca regimul producției să fie modificat: uzinele statului nu au fost privatizate, retrocedările nu s-au făcut, iar fabricile nu au funcționat sub constrângeri bugetare reale sau cu investiții străine semnificative.

Profesorul a explicat pe Facebook că rezultatul a fost o inflație masivă și expropriere generală, în condițiile în care oferta de bunuri s-a redus și și-a revenit extrem de lent, după un deceniu pierdut.

Această experiență a creat o percepție negativă asupra liberalizării în România, multă lume asociază termenul cu creșterea prețurilor și dificultățile economice, deoarece statul a liberalizat doar prețurile, dar nu și producția.

În consecință, ineficiența și risipa fabricilor de stat s-au transmis direct în prețuri, afirmă Bogdan Glăvan.

Profesorul a subliniat că situația din 2026, cu majorarea impozitelor pe proprietăți pentru al patrulea an consecutiv, ridică aceleași riscuri.

El consideră că, deși unele ajustări fiscale erau justificate, nu este normal ca povara fiscală totală să crească, iar statul să extragă mai mult din resursele cetățenilor fără a se reforma.

Bogdan Glăvan a atras atenția că administrația locală rămâne neschimbată, companiile de stat persistă, iar lucrările publice continuă arbitrar și ineficient, exemplificând cu proiectele supra-contractate, cum ar fi construirea a două stadioane într-un oraș mic.

În plus, sistemele publice de pensii și sănătate rămân falimentare și depind continuu de finanțare, deoarece societatea refuză concurența și privatizarea.

Bogdan Glăvan a concluzionat că urmările acestei situații sunt ușor de anticipat: creșterea poverii fiscale fără reforme reale va perpetua ineficiența și dezechilibrele economice.

Experiența anilor 1990 arată clar consecințele unei liberalizări parțiale, aplicate fără o reformă structurală profundă, subliniază profesorul.