Schema care limitează prețul la gaze naturale va expira pe data de 1 aprilie 2026. După această dată, consumatorii nu vor mai avea un preț fix stabilit de stat, ci vor plăti prețul din contractele lor, care depinde direct de piața gazelor.

Până pe 31 martie 2026, prețul este limitat la 0,31 lei/kWh cu TVA pentru clienții casnici și 0,37 lei/kWh cu TVA pentru clienții noncasnici care consumă până la 50.000 MWh pe an, precum și pentru producătorii de energie termică și anumite categorii reglementate. Această protecție dispare complet de la începutul lunii aprilie 2026.

Reprezentanții furnizorilor de energie avertizează că eliminarea plafonului va duce la o creștere moderată a facturilor, cel puțin la început. Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, a spus la Digi24 că factura la gaze ar putea crește cu aproximativ 5% după 1 aprilie 2026.

El a explicat că asta se întâmplă din cauza modului în care se formează prețul gazelor: acum, furnizorii cumpără gaze pentru consum casnic și termoficare cu aproximativ 120 lei/MWh, plus costurile de stocare. După liberalizare, prețul estimat va fi în jur de 170 lei/MWh. Urluescu a precizat că factura include și ajustările din piața pe termen scurt și costurile pentru depozitarea gazelor pentru iarnă.

„Cu cel puțin 5% ar putea crește factura de la 1 aprilie”, a declarat Urluescu.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a atras atenția că lipsa unui plan clar din partea autorităților ar putea duce la creșteri mai mari decât cele estimate oficial. Chisăliță a zis că România se află în fața celei de-a patra liberalizări a pieței energiei în ultimii cinci ani, fără ca lecțiile trecutului să fi fost învățate.

El a explicat că incertitudinea legată de momentul și condițiile liberalizării creează o criză artificială pe piața angro: producătorii și importatorii evită să facă oferte, iar furnizorii se confruntă cu lipsă de lichidități, ceea ce ridică prețurile fără motive reale de piață. Chisăliță a avertizat că gazele cumpărate la prețuri mari în perioada liberalizării vor fi stocate, ceea ce ar putea menține facturi mari și iarna viitoare.

Reprezentanții companiilor de utilități spun că plafonarea nu poate ține la nesfârșit, dar cer o tranziție controlată. Daniela Dărăban, director executiv ACUE, a precizat la final anului 2025 că ieșirea de sub plafon trebuie bine planificată, chiar dacă se face în sezonul cald.

Ea a explicat că aproximativ 60% din factura finală depinde de prețul pieței angro, iar în prezent nu se știe exact cum se vor face achizițiile de gaze după martie 2026. Din acest motiv, ACUE a propus revenirea temporară la un „gas release program”, un mecanism care ar arăta cantitățile disponibile și ar reduce riscul achizițiilor scumpe.

Dărăban a explicat că atunci când nu știi dacă vei găsi gaze, ajungi să le cumperi la un preț mai mare, iar programul ar ajuta la evitarea acestui risc.