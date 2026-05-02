O analiză a profesorului universitar de economie Bogdan Glăvan aduce în prim-plan o problemă cronică a economiei românești: managementul defectuos al companiilor de stat și fragilitatea financiară a țării.

Pornind de la dezvăluirile făcute de premierul Ilie Bolojan privind situația de la Hidroelectrica, unde se acordă bonusuri substanțiale în absența investițiilor, Glăvan avertizează că soluția nu stă în „oameni providențiali”, ci în schimbări structurale de profunzime.

Profesorul Bogdan Glăvan subliniază faptul că, deși criticile aduse managementului de la Hidroelectrica sunt justificate, raționamentul public trebuie dus până la capăt. În opinia sa, principala lecție care trebuie învățată este că firmele de stat ar trebui privatizate.

Economistul explică faptul că o companie privată manifestă o atenție sporită față de resursele acționarilor, în timp ce entitățile de stat tind să irosească banii cetățenilor, alimentând în schimb ceea ce el numește „nomenclatura securistă”.

Glăvan atrage atenția asupra pericolului de a crede în „călărețul pe cal alb” care va salva România. Acesta susține că nicio persoană, oricât de capabilă ar fi, nu se poate multiplica pentru a supraveghea fiecare minister sau companie de stat.

Prin urmare, singura protecție reală împotriva corupției și a ineficienței rămâne proprietatea privată, invocând proverbul românesc conform căruia „ochiul stăpânului îngrașă vaca”. În acest context, profesorul pune sub semnul întrebării și utilitatea agenției AMEPIP, considerând-o o instituție de supra-supraveghere care reprezintă ea însăși o risipă de resurse.

Trecând la analiza stabilității monetare, Bogdan Glăvan reamintește că România nu beneficiază de un regim de curs de schimb flexibil, ci aplică o „flotare controlată”.

Această politică a Băncii Naționale a României presupune intervenții constante pentru a preveni fluctuațiile majore. Economistul precizează că BNR deține în prezent rezerve impresionante, de aproximativ 80 de miliarde de euro, sumă care reprezintă aproape jumătate din masa monetară în lei a țării.

Conform profesorului Bogdan Glăvan, devalorizarea puternică a leului este ultima problemă de care cetățenii ar trebui să se teamă în acest moment, deoarece BNR are capacitatea și dorința politică de a interveni. Deși rezervele sunt, raportat la anumite contexte, mai mici decât în 2009, ele rămân considerabile chiar și în comparație cu țări care au curs fix prin lege, cum este cazul Bulgariei.

Totuși, Glăvan menționează că, deși acesta este un fapt cert, oportunitatea politicii BNR rămâne un subiect deschis dezbaterii economice.

Adevăratele probleme, în viziunea profesorului Glăvan, sunt legate de costurile de împrumut și de politicile fiscale ale marii coaliții de guvernare.

El observă că panica generată de posibila ascensiune la putere a unor persoane nepregătite se traduce imediat în dobânzi mai mari pe piețele financiare, unde nu există o autoritate care să garanteze „fixitatea” costurilor.

În final, Bogdan Glăvan critică aspru politica fiscală din ultimul an, pe care o consideră o barieră în calea independenței financiare a României. El argumentează că taxele în creștere, inflația record și deficitele colosale descurajează acumularea de capital autohton și stimulează exportul de capital.

Profesorul concluzionează că ajutoarele externe și banii europeni funcționează ca un „drog” care maschează realitatea fragilă a economiei românești, acoperind lipsa creării de capital intern provocată de barierele fiscale.

Pilon de Analiză Problema Identificată Soluția / Realitatea Economică Companii de Stat Management ineficient, bonusuri exagerate, lipsa investițiilor (ex. Hidroelectrica). Privatizarea: Proprietatea privată ca singură metodă eficientă de supraveghere a capitalului. Instituții de Control Crearea de entități precum AMEPIP reprezintă o „supra-supraveghere” și o risipă bugetară. Simplificarea: Reformiștii adevărați nu ar trebui să creeze structuri birocratice redundante. Piața Valutară Temeri privind devalorizarea bruscă a leului în perioade de panică politică. Flotare controlată: BNR deține rezerve de 80 mld. euro, asigurând stabilitatea cursului. Piața de Capital Creșterea costurilor de împrumut din cauza panicii și a lipsei de încredere a piețelor. Fixitate imposibilă: Spre deosebire de curs, costul împrumuturilor este stabilit strict de piață. Politică Fiscală Taxe mari, inflație record și deficite care duc la „export de capital”. Acumularea de capital: Necesitatea încurajării „prinderii cheagului” de către firmele românești. Ajutor Extern Dependența de fonduri europene care maschează fragilitatea structurală. Autonomie financiară: Reducerea barierelor fiscale pentru a stimula crearea de capital intern.