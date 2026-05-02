Radu Georgescu spune că stabilitatea cursului din ultimii ani a fost artificială
Economistul Radu Georgescu explică faptul că leul și euro funcționează după aceeași logică precum orice alt produs de pe piață, unde prețul este stabilit de cerere și ofertă.
El compară economia cu o piață în care lei sunt merele, iar euro sunt perele. În această logică, dacă din piață dispar constant perele, adică euro, atunci prețul lor ar trebui să crească în mod firesc.
Economistul atrage atenția că România are cel mai mare deficit de cont curent din Europa și susține că în anul 2025 acest deficit a fost de 30 de miliarde de euro.
Asta înseamnă, potrivit explicației sale, că din România au ieșit anul trecut cu 30 de miliarde de euro mai mult decât au intrat.
În aceste condiții, euro ar trebui să se scumpească în fiecare zi, deoarece oferta din piață scade constant.
El afirmă că adevărata întrebare nu este de ce euro a ajuns la 5,14 lei, ci cum a fost posibil ca timp de un deceniu cursul să rămână atât de stabil, în condițiile în care România are cea mai mare inflație din Europa și cel mai mare deficit de cont curent.
Guvernele au susținut artificial cursul prin împrumuturi externe masive
Potrivit economistului, pentru a împiedica scumpirea euro, guvernele din ultimii ani au apelat la o soluție pe care o consideră periculoasă pentru economie.
Mai exact, statul s-a împrumutat constant în euro și a adus acești bani în economie, menținând astfel artificial echilibrul dintre cerere și ofertă.
Radu Georgescu susține că ritmul acestor împrumuturi a fost extrem de ridicat.
El arată că în februarie 2026 datoria externă a României a ajuns la 229 de miliarde de euro, adică peste 1 trilion de lei.
Prin comparație, în urmă cu 10 ani, datoria externă era de aproximativ 90 de miliarde de euro.
Economistul consideră că, în acest interval, guvernele au împrumutat mai mult decât tot ceea ce împrumutase România anterior în istoria sa.
În opinia sa, o astfel de schemă nu poate funcționa la nesfârșit, deoarece la un moment dat fie statul nu mai poate să se împrumute, fie creditorii nu mai sunt dispuși să acorde noi finanțări.
La cât poate ajunge euro până la finalul anului
Radu Georgescu spune că majorarea cursului valutar este un fenomen economic normal și că nimeni nu poate estima cu exactitate unde va ajunge euro până la sfârșitul anului.
Acesta afirmă că moneda europeană poate ajunge la 5,2 lei, dar la fel de bine poate urca mult mai sus, chiar până la 15 lei, în funcție de evoluțiile economice și de capacitatea statului de a susține actualul echilibru.
Mesajul transmis de economist este că piața valutară reacționează la dezechilibre reale, iar evoluția cursului nu ar trebui privită ca un eveniment surprinzător, ci ca efectul firesc al problemelor economice acumulate în ultimii ani.
„Lectia zilnica de economie. Ieri am vazut mai multe stiri “Șoc și Groază” Cursul euro / leu a ajuns la 5,14 lei. Nu este niciun Șoc și Groază. De fapt este un fenomen economic absolut normal. De fapt stirile de Șoc și Groază sunt cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro.
Am explicat de mai multe ori ca acest curs a fost tinut artificial in ultimii 10 ani si ca este cea mai mare anomalie economica din ultimii 10 ani din Romania.
In conditiile in care Romania are de departe:
• Cea mai mare inflatie din Europa
• Cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa
Iti explic mai jos. Sa incepem. Monedele functioneaza ca orice marfa. Pretul este dat de cerere si oferta. Sa spunem ca Romania este o piata iar in aceasta piata sunt marfurile: mere (lei) si pere (euro). Romania are de departe cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa. In 2025 deficitul de Cont Curent a fost de 30 miliarde euro. Adica din Romania au iesit anul trecut 30 miliarde euro mai mult decat au intrat.
Acum revenim la piata noastra. Asta inseama ca din piata Romania ies anual camioane intregi de pere (euro). Ce se intampla cand un produs dispare dintr-o piata? Evident ca acest produs se scumpeste.
Deci euro (perele) ar trebui sa se scumpeasca in fiecare zi in Romania. Pentru a nu se scumpi perele (euro) Guvernele din ultimii ani au inventat o schema foarte periculoasa pentru economie. Guvernele imprumuta euro (pere) si aduc camioane intregi de euro (pere) inapoi in piata. Este ametitor ritmul in care Guvernele s-au imprumutat in ultimii 10 ani.
In februarie 2026 datoria externa a Romaniei este de 229 miliarde euro. Asta inseamna peste 1 trilion lei. Acum 10 ani datoria externa a Romaniei era de 90 miliarde euro. Deci in 10 ani, Guvernele au imprumutat mai mult decat tot ce imprumutase Romania in istoria sa.
Evident ca aceasta schema se rupe la un moment dat. Ori nu mai poti sa imprumuti, ori creditorii nu te mai imprumuta.
Concluzii: Cresterea cursului este un fenomen economic absolut normal. Nu stie nimeni cat va fi pretul perelor (euro) la sfarsitul anului. Poate sa fie 5,2 lei sau poate sa fie 15 lei”, transmite economistul Radu Georgescu într-o postare pe Facebook.
