Economistul Radu Georgescu explică faptul că leul și euro funcționează după aceeași logică precum orice alt produs de pe piață, unde prețul este stabilit de cerere și ofertă.

El compară economia cu o piață în care lei sunt merele, iar euro sunt perele. În această logică, dacă din piață dispar constant perele, adică euro, atunci prețul lor ar trebui să crească în mod firesc.

Economistul atrage atenția că România are cel mai mare deficit de cont curent din Europa și susține că în anul 2025 acest deficit a fost de 30 de miliarde de euro.

Asta înseamnă, potrivit explicației sale, că din România au ieșit anul trecut cu 30 de miliarde de euro mai mult decât au intrat.

În aceste condiții, euro ar trebui să se scumpească în fiecare zi, deoarece oferta din piață scade constant.

El afirmă că adevărata întrebare nu este de ce euro a ajuns la 5,14 lei, ci cum a fost posibil ca timp de un deceniu cursul să rămână atât de stabil, în condițiile în care România are cea mai mare inflație din Europa și cel mai mare deficit de cont curent.

Potrivit economistului, pentru a împiedica scumpirea euro, guvernele din ultimii ani au apelat la o soluție pe care o consideră periculoasă pentru economie.

Mai exact, statul s-a împrumutat constant în euro și a adus acești bani în economie, menținând astfel artificial echilibrul dintre cerere și ofertă.

Radu Georgescu susține că ritmul acestor împrumuturi a fost extrem de ridicat.

El arată că în februarie 2026 datoria externă a României a ajuns la 229 de miliarde de euro, adică peste 1 trilion de lei.

Prin comparație, în urmă cu 10 ani, datoria externă era de aproximativ 90 de miliarde de euro.

Economistul consideră că, în acest interval, guvernele au împrumutat mai mult decât tot ceea ce împrumutase România anterior în istoria sa.

În opinia sa, o astfel de schemă nu poate funcționa la nesfârșit, deoarece la un moment dat fie statul nu mai poate să se împrumute, fie creditorii nu mai sunt dispuși să acorde noi finanțări.

Radu Georgescu spune că majorarea cursului valutar este un fenomen economic normal și că nimeni nu poate estima cu exactitate unde va ajunge euro până la sfârșitul anului.

Acesta afirmă că moneda europeană poate ajunge la 5,2 lei, dar la fel de bine poate urca mult mai sus, chiar până la 15 lei, în funcție de evoluțiile economice și de capacitatea statului de a susține actualul echilibru.

Mesajul transmis de economist este că piața valutară reacționează la dezechilibre reale, iar evoluția cursului nu ar trebui privită ca un eveniment surprinzător, ci ca efectul firesc al problemelor economice acumulate în ultimii ani.