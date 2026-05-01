Ionuț Dumitru, consilier al prim-ministrului Ilie Bolojan, a declarat vineri, 1 mai 2026, la Digi24, că listarea unor pachete mici de acțiuni din companiile de stat ar putea ajuta la creșterea eficienței. El a explicat că este mai avantajos pentru stat să dețină aproximativ 80–85% dintr-o companie valoroasă decât 100% dintr-una care irosește bani.

Economistul a arătat că, în prezent, multe companii de stat folosesc ineficient resursele publice. El a precizat că unele au pierderi, iar altele au profituri mai mici decât ar fi normal. Din acest motiv, a spus că este nevoie de reforme care să le facă mai eficiente și să reducă risipa.

Dumitru a explicat că una dintre soluții este listarea pe bursă a unor pachete minoritare de acțiuni. Oficialul român subliniat că nu se pune problema vânzării pachetului majoritar, mai ales la companiile strategice, și că statul nu intenționează să piardă controlul asupra acestora.

Potrivit lui, listarea unor pachete mici obligă companiile să fie mai transparente și să fie conduse mai bine. El a adăugat că apariția unor acționari privați, chiar minoritari, pune presiune pentru reguli mai clare și management mai eficient, ceea ce duce, în final, la o administrare mai bună a companiei.

„În momentul de față, foarte multe companii de stat irosesc resursele publice. Mai pe scurt, ele au eficiență foarte scăzută, multe dintre ele au pierderi sau au profit, dar nu profitul pe care ar trebui să-l aibă în mod normal. Sunt diverse variante pe care le poți adopta pentru a restructura aceste companii de stat, a le face mai eficiente și a le face să nu mai irosească resursele publice. Una din aceste metode este listarea unor pachete minoritare, pentru că n-a fost niciodată, absolut niciodată, vorba despre cedarea unor pachete majoritare la companii de stat, mai ales la așa-numitele companii strategice. Statul nu vrea să privatizeze sau să piardă controlul acelor companii, ci inițiativa guvernului a fost de a lista pachete minoritare, în sensul în care listând pe bursă pachete minoritare obligi acea companie la transparență mai mare, îmbunătățești guvernanța corporativă pentru că noi avem și niște acționari privați minoritari care vor presa în această direcție și transparența suplimentară pe care o vei avea va duce la o guvernanță corporativă mai bună. Tu, ca stat, ca acționar, e mai bine să ai, să zicem, 80-85% dintr-o companie mult mai valoroasă decât să ai 100% dintr-o companie care irosește resurse”, a precizat Dumitru.

Dumitru a explicat că acțiuni din aceste pachete minoritare pot fi cumpărate de oricine: persoane obișnuite sau instituții financiare. Oficialul român a subliniat că, în practică, printre cei mai mari investitori la Bursa de Valori București (BVB) sunt fondurile de pensii.

El a spus că oamenii devin, indirect, acționari prin contribuțiile la pensiile private (pilonul II și III) deoarece aceste fonduri investesc în acțiuni ale companiilor, inclusiv ale celor de stat listate la bursă. Economistul a arătat că este important ca aceste companii de stat să devină mai eficiente, mai transparente și mai bine conduse. El a explicat că, în felul acesta, statul — și cetățenii, indirect — ar avea de câștigat, fiind acționari în companii mai valoroase.

„Poate să cumpere orice cetățean, oricine, orice instituție financiară poate cumpăra astfel de acțiuni. Dar cel mai important, dacă ne uităm pe deținerile de acțiuni la Bursa de Valori București, să vedem că unul din acționarii cei mai mari sunt fondurile de pensii, în care suntem, să zicem, acționari, cu ghilimele de rigoare, noi toți contribuitorii la pilonul doi, pilonul trei. Adică indirect, prin pilonul doi și pilonul trei, prin fondurile de pensii private, cetățenii acestei țări devin acționari la aceste companii cumpărând acele fonduri de pensii, acțiuni sau participații minoritare la o companie de stat listată. Avem nevoie ca acele companii de stat să fie mai eficiente, să fie mai transparente, să fie conduse, să aibă un management mai bun, pentru că, până la urmă, statul ca acționar și noi, indirect, prin stat, să fim cu toții, să zicem, acționari la niște companii mai valoroase”, a adăugat Dumitru.

Oana Gheorghiu, viceprim-ministrul României, a anunțat prin intermediul contului ei de Facebook, joi seară, că le-a trimis mesaje tuturor deputaților și senatorilor din Parlamentul României. Ea a explicat că le-a prezentat un raport despre listarea unor companii de stat și le-a cerut să analizeze moțiunea de cenzură cu respect față de românii care i-au ales.

Vicepremierul a precizat că le-a cerut parlamentarilor să fie înțelepți și curajoși și că a făcut acest lucru pentru ca fiecare să voteze având informații corecte, nu versiuni distorsionate. Ea a susținut că argumentele din moțiunea de cenzură ar fi bazate pe manipulare și ar crea panică în societate.

Gheorghiu a spus că este convinsă că parlamentarii vor vota nu din loialitate față de liderii de partid, ci din respect pentru cetățeni. Ea a adăugat că, în timp, vor fi apreciați cei care au ajutat țara să evite haosul, nu cei care au contribuit la el.

„Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României. Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj. Am atașat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat – documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului. Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată. Moțiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals: că acest guvern ar vrea să „vândă țara.” Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscențele anilor ’90, când același slogan a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu. Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor. Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el”, este mesajul lui Gheorghiu.

Comisia economică a Senatului a dat miercuri, 29 aprilie 2026, un aviz favorabil unui proiect de lege inițiat de Partidul Social Democrat (PSD). Proiectul prevede interzicerea listării la bursă a companiilor de stat profitabile până la finalul anului 2027. Textul este analizat în procedură de urgență și urmează să fie votat în plenul Senatul României săptămâna viitoare. În același timp, ideea că statul ar fi obligat să listeze aceste companii începe să fie tot mai contestată.

Ștefan Radu Oprea, senator PSD și fost secretar general al Guvernului în cabinetul Ilie Bolojan, a explicat că a votat pentru acest proiect în comisie. El a spus că decizia este justificată de felul în care Guvernul a gestionat situația. Radu Oprea a respins ideea că PSD ar fi știut dinainte despre documentele legate de companiile propuse pentru listare.

El a afirmat că aceste documente nu au fost discutate niciodată în comitetul interministerial pentru guvernanță corporativă, condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. El a susținut că procesul de luare a deciziilor nu a fost transparent. Social-democratul a spus că a primit documentele abia săptămâna trecută, miercuri seara târziu, deși ședința de guvern a avut loc a doua zi dimineața.