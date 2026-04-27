Curs valutar luni, 27 Aprilie. Piețele financiare din România au înregistrat o evoluție negativă după intensificarea tensiunilor politice generate de anunțul privind o moțiune inițiată de PSD și AUR. În acest context, leul a pierdut teren în tranzacțiile interbancare, semnalând o creștere a aversiunii la risc din partea investitorilor.

Mișcarea vine într-un climat economic deja sensibil, în care deciziile politice influențează direct încrederea în stabilitatea macroeconomică.

Pe piața de capital, Bursa de Valori București a înregistrat scăderi generalizate, continuând corecțiile din săptămâna anterioară.

Principalii indici au evoluat astfel:

Prețurile la energie, sub presiune. Avertisment din Ministerul Energiei asupra anului 2027: Nu s-a găsit o soluţie
Drapelul Republicii Moldova împlinește 36 de ani. Maia Sandu: Drapelul stă mărturie pentru cât de prețioasă este libertatea noastră
  • BET: scădere de aproximativ 1%
  • BET-FI (sector financiar): minus peste 1%
  • BET-NG (energie): declin apropiat de 1%

Evoluția indică o corelare directă între instabilitatea politică și reacția investitorilor instituționali, care reduc expunerea pe activele românești în perioade de incertitudine.

În rândul companiilor listate, corecțiile au fost mai pronunțate pe segmentul energetic și pe emitenții cu capital de stat.

Cele mai importante scăderi au fost înregistrate la:

  • Electrica: aproximativ -2,6%
  • Nuclearelectrica: circa -1,7%
  • Transgaz: în jur de -1,4%
  • Romgaz: aproape -1%

Aceste evoluții arată o sensibilitate ridicată a sectorului energetic la riscurile politice și la incertitudinile privind politicile publice.

Discuțiile despre listări și reforma companiilor de stat amplifică volatilitatea

Un factor suplimentar de presiune asupra pieței îl reprezintă dezbaterile privind listarea unor pachete de acțiuni deținute de stat.

Printre propunerile discutate se numără:

  • listarea unei părți din CEC Bank
  • vânzarea de participații minoritare la Hidroelectrica
  • listarea unor pachete din Romgaz

Aceste măsuri sunt parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde România trebuie să îndeplinească jaloane clare până la termenul limită stabilit, pentru a accesa finanțări europene semnificative.

Estimările economice indică faptul că statul ar putea obține venituri importante din eventualele listări, resurse care ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar.

În același timp, reformele companiilor de stat și ale administrației publice rămân subiecte de dispută politică, fără progrese consistente în implementare.

Blocajele instituționale și divergențele din coaliție mențin un nivel ridicat de incertitudine, ceea ce se reflectă direct în comportamentul piețelor financiare.

Cursul valutar luni, 27 Aprilie

Cursul valutar pentru luni, 27 Aprilie, conform Băncii Naționale a României.

Monedă / Activ Cod Valoare (RON)
Dolar australian AUD 3,1164
Dolar canadian CAD 3,1867
Franc elvețian CHF 5,5319
Coroană cehă CZK 0,2091
Coroană daneză DKK 0,6815
Liră egipteană EGP 0,0825
Euro EUR 5,0927
Liră sterlină GBP 5,8770
100 Forinți maghiari HUF 1,3999
100 Yeni japonezi JPY 2,7242
Leu moldovenesc MDL 0,2512
Coroană norvegiană NOK 0,4681
Zlot polonez PLN 1,1996
Rublă rusească RUB 0,0579
Coroană suedeză SEK 0,4714
Liră turcească TRY 0,0964
Dolar american USD 4,3374
Rand sud-african ZAR 0,2630
Real brazilian BRL 0,8710
Renminbi chinezesc CNY 0,6357
Rupie indiană INR 0,0460
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2948
Peso mexican MXN 0,2498
Dolar neo-zeelandez NZD 2,5631
Dinar sârbesc RSD 0,0434
Hryvnă ucraineană UAH 0,0984
Dirham EAU AED 1,1808
Baht thailandez THB 0,1341
Dolar Hong Kong HKD 0,5535
Shekel israelian ILS 1,4529
100 Rupii indoneziene IDR 0,0252
Peso filipinez PHP 0,0714
100 Coroane islandeze ISK 3,5415
Ringgit malaysian MYR 1,0974
Dolar singaporez SGD 3,4058
Gram aur XAU 655,5406
DST XDR 5,9517

Ratele dobânzilor ROBID / ROBOR luni, 27 Aprilie

Data ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M
27.04.2026 5,40 5,41 5,43 5,49 5,56 5,61 5,66 5,69 5,70 5,72 5,78 5,87 5,94 6,00
24.04.2026 5,38 5,41 5,43 5,49 5,57 5,61 5,67 5,68 5,70 5,72 5,78 5,87 5,94 6,00