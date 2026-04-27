Curs valutar luni, 27 Aprilie. Piețele financiare din România au înregistrat o evoluție negativă după intensificarea tensiunilor politice generate de anunțul privind o moțiune inițiată de PSD și AUR. În acest context, leul a pierdut teren în tranzacțiile interbancare, semnalând o creștere a aversiunii la risc din partea investitorilor.

Mișcarea vine într-un climat economic deja sensibil, în care deciziile politice influențează direct încrederea în stabilitatea macroeconomică.

Pe piața de capital, Bursa de Valori București a înregistrat scăderi generalizate, continuând corecțiile din săptămâna anterioară.

Principalii indici au evoluat astfel:

BET : scădere de aproximativ 1%

: scădere de aproximativ 1% BET-FI (sector financiar): minus peste 1%

(sector financiar): minus peste 1% BET-NG (energie): declin apropiat de 1%

Evoluția indică o corelare directă între instabilitatea politică și reacția investitorilor instituționali, care reduc expunerea pe activele românești în perioade de incertitudine.

În rândul companiilor listate, corecțiile au fost mai pronunțate pe segmentul energetic și pe emitenții cu capital de stat.

Cele mai importante scăderi au fost înregistrate la:

Electrica: aproximativ -2,6%

Nuclearelectrica: circa -1,7%

Transgaz: în jur de -1,4%

Romgaz: aproape -1%

Aceste evoluții arată o sensibilitate ridicată a sectorului energetic la riscurile politice și la incertitudinile privind politicile publice.

Un factor suplimentar de presiune asupra pieței îl reprezintă dezbaterile privind listarea unor pachete de acțiuni deținute de stat.

Printre propunerile discutate se numără:

listarea unei părți din CEC Bank

vânzarea de participații minoritare la Hidroelectrica

listarea unor pachete din Romgaz

Aceste măsuri sunt parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde România trebuie să îndeplinească jaloane clare până la termenul limită stabilit, pentru a accesa finanțări europene semnificative.

Estimările economice indică faptul că statul ar putea obține venituri importante din eventualele listări, resurse care ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar.

În același timp, reformele companiilor de stat și ale administrației publice rămân subiecte de dispută politică, fără progrese consistente în implementare.

Blocajele instituționale și divergențele din coaliție mențin un nivel ridicat de incertitudine, ceea ce se reflectă direct în comportamentul piețelor financiare.

Cursul valutar pentru luni, 27 Aprilie, conform Băncii Naționale a României.

Monedă / Activ Cod Valoare (RON) Dolar australian AUD 3,1164 Dolar canadian CAD 3,1867 Franc elvețian CHF 5,5319 Coroană cehă CZK 0,2091 Coroană daneză DKK 0,6815 Liră egipteană EGP 0,0825 Euro EUR 5,0927 Liră sterlină GBP 5,8770 100 Forinți maghiari HUF 1,3999 100 Yeni japonezi JPY 2,7242 Leu moldovenesc MDL 0,2512 Coroană norvegiană NOK 0,4681 Zlot polonez PLN 1,1996 Rublă rusească RUB 0,0579 Coroană suedeză SEK 0,4714 Liră turcească TRY 0,0964 Dolar american USD 4,3374 Rand sud-african ZAR 0,2630 Real brazilian BRL 0,8710 Renminbi chinezesc CNY 0,6357 Rupie indiană INR 0,0460 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2948 Peso mexican MXN 0,2498 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5631 Dinar sârbesc RSD 0,0434 Hryvnă ucraineană UAH 0,0984 Dirham EAU AED 1,1808 Baht thailandez THB 0,1341 Dolar Hong Kong HKD 0,5535 Shekel israelian ILS 1,4529 100 Rupii indoneziene IDR 0,0252 Peso filipinez PHP 0,0714 100 Coroane islandeze ISK 3,5415 Ringgit malaysian MYR 1,0974 Dolar singaporez SGD 3,4058 Gram aur XAU 655,5406 DST XDR 5,9517