Curs valutar luni, 27 Aprilie. Piețele financiare din România au înregistrat o evoluție negativă după intensificarea tensiunilor politice generate de anunțul privind o moțiune inițiată de PSD și AUR. În acest context, leul a pierdut teren în tranzacțiile interbancare, semnalând o creștere a aversiunii la risc din partea investitorilor.
Mișcarea vine într-un climat economic deja sensibil, în care deciziile politice influențează direct încrederea în stabilitatea macroeconomică.
Pe piața de capital, Bursa de Valori București a înregistrat scăderi generalizate, continuând corecțiile din săptămâna anterioară.
Principalii indici au evoluat astfel:
- BET: scădere de aproximativ 1%
- BET-FI (sector financiar): minus peste 1%
- BET-NG (energie): declin apropiat de 1%
Evoluția indică o corelare directă între instabilitatea politică și reacția investitorilor instituționali, care reduc expunerea pe activele românești în perioade de incertitudine.
În rândul companiilor listate, corecțiile au fost mai pronunțate pe segmentul energetic și pe emitenții cu capital de stat.
Cele mai importante scăderi au fost înregistrate la:
- Electrica: aproximativ -2,6%
- Nuclearelectrica: circa -1,7%
- Transgaz: în jur de -1,4%
- Romgaz: aproape -1%
Aceste evoluții arată o sensibilitate ridicată a sectorului energetic la riscurile politice și la incertitudinile privind politicile publice.
Discuțiile despre listări și reforma companiilor de stat amplifică volatilitatea
Un factor suplimentar de presiune asupra pieței îl reprezintă dezbaterile privind listarea unor pachete de acțiuni deținute de stat.
Printre propunerile discutate se numără:
- listarea unei părți din CEC Bank
- vânzarea de participații minoritare la Hidroelectrica
- listarea unor pachete din Romgaz
Aceste măsuri sunt parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde România trebuie să îndeplinească jaloane clare până la termenul limită stabilit, pentru a accesa finanțări europene semnificative.
Estimările economice indică faptul că statul ar putea obține venituri importante din eventualele listări, resurse care ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar.
În același timp, reformele companiilor de stat și ale administrației publice rămân subiecte de dispută politică, fără progrese consistente în implementare.
Blocajele instituționale și divergențele din coaliție mențin un nivel ridicat de incertitudine, ceea ce se reflectă direct în comportamentul piețelor financiare.
Cursul valutar luni, 27 Aprilie
Cursul valutar pentru luni, 27 Aprilie, conform Băncii Naționale a României.
|Monedă / Activ
|Cod
|Valoare (RON)
|Dolar australian
|AUD
|3,1164
|Dolar canadian
|CAD
|3,1867
|Franc elvețian
|CHF
|5,5319
|Coroană cehă
|CZK
|0,2091
|Coroană daneză
|DKK
|0,6815
|Liră egipteană
|EGP
|0,0825
|Euro
|EUR
|5,0927
|Liră sterlină
|GBP
|5,8770
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,3999
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,7242
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2512
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4681
|Zlot polonez
|PLN
|1,1996
|Rublă rusească
|RUB
|0,0579
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4714
|Liră turcească
|TRY
|0,0964
|Dolar american
|USD
|4,3374
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2630
|Real brazilian
|BRL
|0,8710
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6357
|Rupie indiană
|INR
|0,0460
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,2948
|Peso mexican
|MXN
|0,2498
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,5631
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0434
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,0984
|Dirham EAU
|AED
|1,1808
|Baht thailandez
|THB
|0,1341
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5535
|Shekel israelian
|ILS
|1,4529
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0252
|Peso filipinez
|PHP
|0,0714
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5415
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,0974
|Dolar singaporez
|SGD
|3,4058
|Gram aur
|XAU
|655,5406
|DST
|XDR
|5,9517
Ratele dobânzilor ROBID / ROBOR luni, 27 Aprilie
|Data
|ROBID O/N
|ROBID T/N
|ROBID 1W
|ROBID 1M
|ROBID 3M
|ROBID 6M
|ROBID 12M
|ROBOR O/N
|ROBOR T/N
|ROBOR 1W
|ROBOR 1M
|ROBOR 3M
|ROBOR 6M
|ROBOR 12M
|27.04.2026
|5,40
|5,41
|5,43
|5,49
|5,56
|5,61
|5,66
|5,69
|5,70
|5,72
|5,78
|5,87
|5,94
|6,00
|24.04.2026
|5,38
|5,41
|5,43
|5,49
|5,57
|5,61
|5,67
|5,68
|5,70
|5,72
|5,78
|5,87
|5,94
|6,00
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.