Trebuie să fiți atenți când comandați produse de pe site-uri din afara Uniunii Europene pentru că există riscul să plătiți un cost suplimentar. Specialiștii în comerț online avertizează asupra tentativelor de fraudă.

Ei explică faptul că unele platforme din China afișează o „taxă de manipulare de 5 euro” pentru comenzile sub 177 de euro, dar această taxă este de fapt ceea ce statul român cere comercianților pentru coletele din afara Uniunii Europene.

Cristian Movilă, de la Asociația Română a Magazinelor Online, a declarat pentru Pro TV că dacă returnăm un colet sau schimbăm produsul, taxa se mai plătește încă o dată. Potrivit spuselor sale, nu trebuie să plătim suplimentar curierului la livrare doar pentru că acesta spune că e nevoie.

Clienții trebuie să plătească întotdeauna doar cât era afișat pe site.

„Dacă returnez coletul, taxa nu se returnează, iar dacă înlocuiesc produsul, adică dacă vreau un alt produs, altă mărime, pur și simplu înlocuiesc produsul, se mai plătește o dată taxa. E foarte important să nu plătim ceva suplimentar doar pentru că ne informează curierul în momentul în care ne livrează produsul. Noi trebuie să plătim întotdeauna atât cât am văzut pe site”, a punctat Movilă.

Coletul vine din afara Uniunii Europene și ajunge în România, unde curierul verifică originea și valoarea.

Dacă valoarea este sub 150 de euro, se aplică taxa logistică de 25 de lei, pe care curierul o încasează de la vânzător sau platformă și apoi o virează către ANAF înainte de a livra coletul destinatarului.

Noua lege prevede că orice colet venit din afara Uniunii Europene, cu valoare sub 150 de euro, trebuie să plătească o taxă de 5 euro, indiferent unde este verificat în vamă în blocul comunitar. Firmele de curierat trebuie să țină evidența acestor colete, să raporteze situația la ANAF și să vireze banii la stat.

Dacă nu respectă regulile, pot primi amenzi de până la 10.000 de lei, iar dacă încasează taxa și nu o dau statului, se poate considera infracțiune, pedepsită chiar cu până la 5 ani de închisoare.

Unele firme de curierat au trimis informări comercianților, spunându-le ce au de făcut și cerând liste zilnice cu comenzile care trebuie taxate și dovezile de plată. Aproximativ 300.000 de colete din Asia ajung în România în fiecare zi.