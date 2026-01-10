O femeie din Lantana, Florida, Statele Unite ale Americii, pe nume Sandy Martinez, a fost supusă unor amenzi extrem de mari pentru lucruri care, la prima vedere, par nesemnificative. Printre motivele pentru care a fost amendată se numără: parcarea mașinii pe iarba din fața casei sale, apariția unor crăpături în pavajul de pe aleea de acces și deteriorarea gardului proprietății în urma unei furtuni puternice.

Toate aceste sancțiuni s-au adunat rapid, iar în prezent Sandy Martinez datorează autorităților locale o sumă totală ce depășește 165.000 de dolari (vezi video la final).

Sandy Martinez locuiește împreună cu sora ei și cu doi copii mari, care au deja vârsta necesară pentru a conduce și care, de asemenea, au locuri de muncă. Toți patru folosesc mașinile proprii, în funcție de programul fiecăruia, iar acest lucru face parcarea o provocare.

Curtea lor permite parcarea a trei mașini pe aleea asfaltată, dar pentru a parca cea de-a patra mașină este nevoie ca două dintre roți să ajungă pe zona cu iarbă din curte. Deși acest teren îi aparține în totalitate, regulile locale din orașul Lantana îi permit primăriei să aplice amenzi dacă mașinile nu sunt parcate exact pe aleea asfaltată.

Prima amendă a fost emisă în anul 2019 și prevedea o sancțiune de 250 de dolari pe zi, până când situația urma să fie rezolvată. Sandy Martinez a încercat în repetate rânduri să contacteze autoritățile locale pentru a le arăta că problema parcării nu mai există și că nu mai încalcă regulamentul, însă nu a reușit să dea de inspectori. Din cauza lipsei unui răspuns oficial, amenzile au continuat să se acumuleze în mod automat, zi de zi.

Abia în anul 2020, un inspector a venit la fața locului, a verificat situația și a confirmat că problema nu mai există. Cu toate acestea, suma acumulată până în acel moment nu a fost anulată și a rămas de plată: 101.750 de dolari, reprezentând 407 zile consecutive de amenzi pentru parcarea pe iarbă.

Apoi, orașul Lantana i-a mai dat amenzi pentru crăpăturile din pavaj: 75 dolari pe zi timp de 215 zile, adică 16.125 de dolari.

Pe urmă, o furtună i-a dărâmat gardul. Sandy Martinez a cerut despăgubiri la asigurare și a așteptat banii. Între timp, orașul Lantana i-a dat alte amenzi de 125 dolari pe zi timp de 379 de zile, adică 47.375 de dolari.

Astfel, ea ajunge să datoreze peste 165.000 de dolari pentru parcarea pe iarbă, crăpături în pavaj și gardul rupt.