Primarul a precizat că, în urma verificărilor efectuate, aproximativ două treimi din stații erau deja curățate, în timp ce o treime nu. Aceste stații au circumstanțe atenuante datorită intervențiilor nocturne în Urgența 1 și 2, după revenirea ninsorii, însă firmele trebuie să finalizeze curățenia pe parcursul zilei.

Primarul Emil Boc a subliniat că și cetățenii au obligația legală de a îndepărta zăpada și gheața de pe trotuarele din fața proprietăților lor. Nerespectarea acestei obligații atrage amenzi de minim 500 de lei.

„Am verificat toate stațiile: cam două treimi sunt curățate, o treime nu. Au circumstanțe atenuante pentru că azi-noapte, de la ora 4, au trebuit să intervină din nou pe Urgența 1 și 2, după ce a revenit ninsoarea, însă pe parcursul zilei de azi au obligația să finalizeze curățirea tuturor stațiilor de transport în comun”, a explicat primarul.

Până în prezent, Primăria Cluj-Napoca nu a aplicat sancțiuni, limitându-se la avertismente. Primarul a explicat că prima etapă constă în informarea cetățenilor despre obligațiile lor, iar în cazul neconformării după avertisment, se aplică amenda prevăzută de lege, pentru a asigura condiții decente de circulație pe trotuarele municipiului.

„În egală măsură și noi cetățenii obișnuiți avem obligația legală să curățim gheața sau zăpada de pe trotuarul din fața proprietății noastre și aici sancțiunea este de la 500 de lei amendă minimă”, a mai spus Emil Boc.

Primăria face un apel către persoanele fizice, juridice și asociațiile de proprietari să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele și aleile din imediata apropiere a imobilelor pe care le dețin sau în care își desfășoară activitatea, conform HCL nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului. În caz contrar, clujenii riscă amenzi între 500 și 1000 de lei.

„Prima dată aplicăm avertismentul, spunem e frumos să curăți zăpada de pe trotuar, dacă nu o faci după avertisment venim cu chitanțierul pentru că avem nevoie de condiții decente de circulație pe trotuarele din municipiul Cluj-Napoca. Până acum nu am dat amenzi, am aplicat deja avertismente iar în etapă următoare dacă nu te conformezi obligațiilor legale rămâne și sancțiunea amenzii, o sancțiune pe care o aplicăm. Dar nu am trecut direct la amendă pentru că e frumos prima dată pe om să-l informezi în cazul în care a uitat, iar dacă după ce ai fost informat și ai primit avertisment nu te conformezi, ca pentru orice altă situație ilegală primești amenda prevăzută de lege”, a conchis edilul.

Acțiunea Primăriei urmărește atât siguranța cetățenilor, cât și menținerea unui oraș funcțional pe timp de iarnă, implicând responsabilitatea atât a firmelor de deszăpezire, cât și a locatarilor și proprietarilor de imobile.