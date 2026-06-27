Lege la bloc. Se depune plângere în 15 zile. Regula pe care trebuie să o știe toate asociațiile de proprietari

Președinții, administratorii și cenzorii asociațiilor de proprietari care sunt sancționați de autoritățile locale nu sunt obligați să accepte automat amenda aplicată. Specialiștii în legislația asociațiilor de proprietari atrag atenția că există posibilitatea ca instanța de judecată să înlocuiască sancțiunea amenzii cu un avertisment, chiar dacă această opțiune nu este prevăzută expres în Legea nr. 196/2018.

Precizările au fost făcute de avocatul Gelu Pușcaș, specialist în domeniul asociațiilor de proprietari, care explică pașii pe care îi pot urma persoanele sancționate.

Potrivit avocatului, atunci când primăria aplică o sancțiune contravențională unui președinte de asociație, administrator sau cenzor, persoana sancționată poate depune plângere împotriva procesului-verbal și poate solicita, în subsidiar, înlocuirea amenzii cu avertisment.

„Atunci când autoritatea publică locală (Primăria) procedează la sancționarea contravențională a președinților asociațiilor de proprietari, administratorilor ori cenzorilor, aceștia pot prin intermediul plângerii solicita instanței de judecată, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului.”, explică avocatul Gelu Pușcaș.

Specialistul subliniază că procedura este una reglementată de legislația contravențională și trebuie respectate anumite condiții.

„„Contestarea” procesului-verbal de contravenție se realizează prin plângere.”

De asemenea, acesta amintește că termenul este unul scurt.

„Plângerea se formulează în termen de 15 zile de la momentul primirii procesului-verbal.”

În ceea ce privește costurile, taxa judiciară este redusă.

„Taxa de timbru este în valoare de 20 lei.”

Avocatul Gelu Pușcaș consideră că actuala reglementare conține o omisiune importantă.

„De remarcat este faptul că Legea 196/2018 NU stabilește posibilitatea agentului constatator în a aplica sancțiunea avertismentului. După părerea mea, o mare scăpare a legii, fapt pentru care toți cei sancționați trebuie să se adreseze instanței de judecată.”

Acesta explică faptul că, deși primăria nu poate aplica avertismentul, instanța are această posibilitate.

„Instanța de judecată POATE, în baza argumentelor și probelor de la dosar, înlocui sancțiunea amenzii (deja celebrele amenzi în valoare de 2500 lei) cu cea a avertismentului.”

Potrivit avocatului, baza legală este reprezentată de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

„Temeiul legal al unei astfel de posibilități: art. 7 din OG 2/2001 – „Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune”.”

În opinia sa, acest articol permite instanței să înlocuiască amenda chiar dacă legea specială nu prevede expres avertismentul.

„Asta pentru a se înțelege că nu poți susține că aplicarea sancțiunii avertismentului nu este posibilă și pentru a se înțelege că autoritatea publică locală nu este instanță de judecată. Instanța poate trece peste ceea ce prevede procesul-verbal de sancționare.”

În practică, președinții, administratorii și cenzorii care primesc amenzi din partea primăriilor nu sunt lipsiți de posibilitatea unei soluții mai favorabile. Dacă apreciază că sancțiunea este disproporționată, aceștia pot formula plângere contravențională în termenul legal și pot cere instanței înlocuirea amenzii cu avertisment.

Decizia aparține însă exclusiv judecătorului, care va analiza probele și circumstanțele fiecărui caz înainte de a hotărî dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea unei sancțiuni mai blânde.