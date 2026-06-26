UE pregătește schimbări privind statutul de refugiat pentru bărbații ucraineni de vârstă militară

Comisia Europeană pregătește o propunere care vizează restricționarea accesului la statutul de refugiat pentru cetățenii ucraineni care nu au dreptul legal de a părăsi țara, în special pentru bărbații aflați în vârstă de recrutare. Informația a fost transmisă de un oficial de rang înalt pentru TVP World. Măsura ar urma să fie parte dintr-un set mai amplu de ajustări privind gestionarea fluxului de refugiați ucraineni în Uniunea Europeană.

Schimbările vizate ar urma să se aplice exclusiv noilor solicitanți de protecție. Bărbații ucraineni care au primit deja statut de protecție temporară în statele membre nu ar fi afectați de noile reguli. Potrivit informațiilor disponibile, propunerea nu ar modifica retroactiv situațiile deja stabilite.

Anunțul oficial al inițiativei este așteptat vineri. Discuțiile la nivel european continuă pe tema modului în care vor fi gestionate viitoarele cereri de protecție venite din Ucraina.

În prezent, bărbaților ucraineni cu vârste între 23 și 60 de ani le este, în general, interzis să părăsească teritoriul național, în contextul legii marțiale. De asemenea, bărbații între 25 și 60 de ani sunt supuși obligativității de recrutare în forțele armate. Aceste reglementări interne influențează direct mobilitatea cetățenilor ucraineni.

Statele membre ale Uniunii Europene analizează în această perioadă viitorul mecanismului de protecție temporară acordat persoanelor care au fugit din Ucraina. Peste patru milioane de cetățeni ucraineni beneficiază în prezent de acest statut pe teritoriul blocului comunitar. Schema le permite să locuiască și să muncească în statele membre fără parcurgerea procedurilor standard de azil.

Mecanismul a fost activat după invazia Rusiei din 2022 și este reînnoit anual. Valabilitatea sa este stabilită în prezent până în martie 2027. În același timp, Comisia Europeană a transmis anul trecut recomandări statelor membre pentru pregătirea unei eventuale retrageri treptate a acestui program.

Polonia, stat care găzduiește peste un milion de refugiați ucraineni, și-a exprimat sprijinul pentru excluderea bărbaților de vârstă militară din schema de protecție temporară. Discuțiile reflectă diferențe de abordare între statele membre privind gestionarea pe termen lung a situației.

În contextul posibilității adoptării rapide a noilor măsuri, unele state membre au început să își ajusteze propriile politici. Există îngrijorări că anunțul oficial ar putea genera o creștere a numărului de plecări din Ucraina înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor. Unele guverne au reacționat deja prin măsuri naționale.

Guvernul danez a anunțat că menține restricții privind acordarea protecției pentru cetățenii ucraineni care ar putea evita serviciul militar. Autoritățile de la Copenhaga au precizat că modifică legislația specială aplicată ucrainenilor pentru a clarifica regulile de rezidență.

„Danemarca este fermă alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate. De aceea, modificăm acum legea specială ucraineană, deoarece nu se intenționează ca regulile noastre de rezidență să fie folosite pentru a evita mobilizarea”, a declarat ministrul danez al Imigrației, Morten Bødskov, într-un comunicat.

Pe fondul războiului prelungit cu Rusia, Ucraina se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra pieței muncii și cu dificultăți legate de recrutarea militară. În 2024, autoritățile de la Kiev au redus vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani și au introdus măsuri suplimentare pentru consolidarea proceselor de înregistrare și recrutare militară.