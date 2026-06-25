Curtea de Apel București rejudecă dosarul unui polițist din Giurgiu acuzat de fraudarea fondurilor europene
SURSA FOTO: Dreamstime - Fonduri europene
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat, în noiembrie 2020, trimiterea în judecată a mai multor inculpați într-un dosar care vizează presupusa obținere ilegală de fonduri europene prin intermediul unei societăți comerciale.
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Printre persoanele trimise în fața instanței s-a aflat și Pencea Niculae Marius, comisar-șef de poliție la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Giurgiu la momentul faptelor. Acesta a fost acuzat de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Totodată, procurorii i-au imputat efectuarea unor operațiuni financiare incompatibile cu funcția deținută, în scopul obținerii unor foloase necuvenite, precum și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
În același dosar au fost trimiși în judecată administratorul societății comerciale SC Gabimar Trans SRL, firma respectivă și administratorul unei alte societăți comerciale, fiecare fiind acuzat de infracțiuni legate de folosirea unor documente false și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, relatează justnews.ro.
Acuzațiile formulate de DNA
Potrivit rechizitoriului, în perioada 2013 – martie 2019, ofițerul de poliție ar fi controlat în fapt SC Gabimar Trans SRL, societate înființată pe numele mamei sale. Anchetatorii au susținut că acesta ar fi desfășurat activități comerciale incompatibile cu statutul său profesional.
Conform procurorilor, polițistul ar fi negociat, încheiat și urmărit contracte de prestări servicii și de închiriere a unor utilaje. De asemenea, ar fi participat, în numele societății, la proceduri de achiziție publică organizate de autorități contractante din județul Giurgiu, în special din municipiul Giurgiu.
Ancheta a mai reținut că acesta ar fi reprezentat societatea în relația cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. DNA a susținut că, prin această activitate, inculpatul ar fi obținut pentru sine și pentru alte persoane diverse beneficii materiale provenite din veniturile și dividendele firmei. Potrivit datelor din dosar, profitul total declarat al societății pentru perioada 2013-2019 a fost de 601.629 de lei.
Fonduri europene obținute prin documente considerate false
Procurorii au arătat că, în perioada iulie 2018 – februarie 2019, în legătură cu proiectul „Diversificarea activității S.C. GABIMAR TRANS S.R.L. prin achiziția de utilaje”, finanțat din fonduri europene, Pencea Niculae Marius și administratorul de drept al societății ar fi depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia mai multe documente considerate false sau inexacte.
Potrivit acuzațiilor, documentele ar fi fost întocmite chiar de inculpați pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor și condițiilor de eligibilitate necesare accesării finanțării.
Anchetatorii au susținut că, prin aceste demersuri, SC Gabimar Trans SRL ar fi obținut fără drept suma de 842.161 de lei, reprezentând finanțare nerambursabilă din fonduri europene.
În dosar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constituit parte civilă, solicitând recuperarea sumei de 807.330 de lei. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile, imobile și asupra unor părți sociale aparținând inculpaților.
Condamnări în primă instanță și apel la Curtea de Apel București
Cauza a fost judecată de Tribunalul Giurgiu, care a pronunțat sentința la data de 22 septembrie 2025. Instanța a constatat încetarea procesului penal pentru două dintre acuzațiile formulate, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
În schimb, inculpații au fost condamnați la pedepse cu suspendare pentru infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, faptă care ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Nemulțumiți de soluția pronunțată de Tribunalul Giurgiu, inculpații au declarat apel. Dosarul a ajuns astfel pe rolul Curții de Apel București, unde calea de atac a fost analizată recent de un complet de judecată.
- Solutia pe scurt: DP 986/A În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, în unanimitate, admite apelurile declarate de către apelanţii-inculpaţi Coşovliu Gabriel, Dochia Daniel-Călin, Pencea Niculae-Marius şi SC Gabimar Trans SRL împotriva sentinţei penale nr. 208/22.09.2025 a Tribunalului Giurgiu – Secţia Penală, în dosarul nr. 1669/122/2020. Desfiinţează sentința penală atacată și trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Giurgiu – Secţia Penală, începând cu etapa judecării în primă instanţă, ulterior finalizării procedurii de cameră preliminară. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată, prin punerea deciziei la dispoziția părților și a procurorului, prin grefa instanței, astăzi, 08.06.2026.
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