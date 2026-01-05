Curtea de Apel București (CAB) a transmis luni, 5 ianuarie, o informare oficială în care răspunde acuzațiilor formulate în materialul Recorder „Justiție capturată”, referitor la schimbările completurilor de judecată și la presupusa direcționare a unor dosare către prescripție fără pronunțarea unei sentințe definitive.

În comunicatul remis presei, instituția a precizat că analiza celor 361 de modificări de completuri din ultimii trei ani arată că acestea au fost determinate exclusiv de cauze obiective și legale, legate de dinamica resursei umane, îndeplinirea obligațiilor legale și drepturile profesionale și sociale ale judecătorilor, precum și de cerințele de management judiciar sau alte situații inerente funcționării normale a Curții de Apel București.

Reprezentanții CAB au subliniat că în mod categoric nu au existat modificări arbitrare sau discreționare și nici cu scopul influențării soluțiilor pronunțate de completurile de judecată.

Ei au explicat că toate schimbările intervenite în componența completurilor au avut cauze obiective prevăzute de lege și că măsurile adoptate au urmărit asigurarea continuității activității judiciare și respectarea dreptului justițiabililor la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

În documentul publicat luni, CAB a detaliat situația centralizată a modificărilor completurilor din ultimii trei ani, totalizând 361 de cazuri, și a arătat că acestea au fost toate determinate de cauze obiective și inerente funcționării normale a unei instanțe cu o schemă de 218 judecători.

Motivele au fost împărțite astfel: pensionări și degrevări anticipate – 55 de situații; promovări în carieră – 53 de situații; integrare în secție a judecătorilor nou veniți – 144 modificări; degrevare totală sau parțială a judecătorului, luând în considerare complexitatea cauzelor – 41 cazuri; reluarea activității după concedii de maternitate sau alte situații similare – 48 cazuri; detașări – 20 situații, dintre care 11 de drept ca efect al promovării unor concursuri și 9 la alte instituții din cadrul autorității judecătorești.

Potrivit instanței, integrarea în secție a judecătorilor nou veniți a reprezentat principala cauză a modificărilor, fiind vorba de 144 de situații, echivalentul a aproape 40% din total. Aceasta, au explicat magistrații, reflectă ocuparea posturilor vacante, stabilizarea schemelor de personal și aplicarea regulilor de repartizare echilibrată a volumului de activitate.

Pensionările și degrevările anticipate au reprezentat 15,2% din total, situații considerate inevitabile care presupun încetarea mandatului și reorganizarea completurilor. Promovările în carieră au fost menționate ca un proces firesc, aplicarea concursurilor și respectarea dreptului la carieră impunând astfel schimbări de compunere în 14,7% dintre cazuri.

În ceea ce privește reluarea activității după concedii de maternitate sau alte situații similare, acestea au fost considerate modificări ce țin de protecția drepturilor sociale, continuitatea carierei și respectarea legislației muncii și a statutului judecătorului, reprezentând 13,3% din totalul modificărilor.

Degrevarea totală sau parțială, ca urmare a complexității cauzelor sau alte situații, a acoperit 11,4% dintre cazuri, iar detașările au fost responsabile pentru 5,5% din modificări, fiind împărțite între detașări de drept, ca urmare a promovării în concursuri, și detașări la alte instituții din autoritatea judecătorească.

Referitor la prescripția răspunderii penale în cauze de corupție, CAB a explicat că între 2022 și 2025 instanța a fost sesizată preponderent cu dosare deja prescrise, reprezentând 86,36% din total.

În cele trei cazuri în care prescripția a intervenit ulterior, aceasta s-a produs la intervale de 9 zile, 3 luni și 5 luni, iar instanța a precizat că aceste situații nu implică responsabilitatea sa, fiind efectul vechimii dosarelor, unele de 8–10 ani de la data faptelor.

Curtea a transmis și un mesaj public, arătând că judecătorii CAB își desfășoară activitatea într-un context de supraîncărcare semnificativă, gestionând un volum foarte mare de cauze, adesea în condiții dificile și cu resurse limitate.

Totuși, actul de justiție, au precizat reprezentanții instanței, a fost realizat cu profesionalism, responsabilitate și respectarea standardelor de calitate, iar hotărârile pronunțate reflectă un nivel ridicat de competență și dedicare.

Documentul poate fi consultat și aici.