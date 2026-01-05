Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit, luni, prin tragere la sorți care vor fi completurile de cinci judecători pentru anul 2026. Vor fi patru completuri, la fel ca și anul trecut: două penale și două civile.

Aceste completuri au un rol important și se ocupă cu marile dosare de corupție, contestațiile împotriva sancțiunilor date de CSM, căile extraordinare de atac, care permit anularea unor condamnări definitive

„ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ANUNŢ La data de 5 Ianuarie 2026, orele 9.00, la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție din București, B-dul Octavian Goga nr.2, Tronson I, etaj 8, Sala nr.1, va avea loc ședința publică de tragere la sorți pentru: Desemnarea, prin tragere la sorți, a membrilor Completurilor de 5 Judecători pentru anul 2026, în condițiile art.36 alin. (4) şi (7) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară.”

Completul Penal 1 – membri titulari:

Valerica Voica

Ioana Delia Lucaci

Luminița Criștiu-Ninu

Isabel Tocan

Simona Cristina Crăciunoiu

Completul Penal 2 – membri titulari:

Eleni Cristina Marcu (președintele Secției Penale)

Ilie Iulian Dragomir

Anca Barbu

Adina Adriana Radu

Paul Mihail Frățilescu

La acest complet, pe lista de permanență (înlocuitori), apare pe locul doi Lia Savonea, preşedintele Instanței supreme. O parte din acești judecători sunt considerați în sistem ca făcând parte din gruparea ‘Savonea’, luând de-a lungul timpului decizii controversate în dosare cu mare impact în opinia publică.

Astfel, Valerica Voica a promovat de la Curtea de Apel București, unde anterior preşedinte a fost Lia Savonea. Ea a făcut parte din completul care i-a achitat pe foştii ofițeri de Securitate Marin Pîrvulescu și Vasile Hodiş, cei care l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu.

Luminiţa Ninu-Criştiu a fost șefa Tribunalului Teleorman și a condus interimar Curtea de Apel Bucureşti, în perioada în care Lia Savonea a activat la CSM.

Eleni Marcu a făcut parte din completul care i-a eliberat din închisoare, în noiembrie 2025, pe Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și pe fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, prin admiterea unei proceduri extraordinare de atac.

Eleni Marcu și Valerica Voica au făcut parte din completul care, în iunie 2023, a anulat condamnarea de 4 ani închisoare primită de fostul primar Cristian Popescu Piedone în dosarul ‘Colectiv’, prin admiterea unui recurs în casaţie.

Completul Civil 1 – membri titulari:

Mihnea Adrian Tănase

Cristinel Grosu

Lucian Ioan Gherman

Mihaela Glodeanu

Mirela Polițeanu

Completul Civil 2 – membri titulari:

Emilia Lenuța Panțuru

Claudiu Iulian Râpeanu

Mariana Constantinescu (vicepreședinte ICCJ)

Dana Enache

Ștefan Ioan Lucaciuc

Listele de rezervă includ zeci de alți judecători care pot înlocui titularii când este nevoie, din secțiile civile și de contencios administrativ.