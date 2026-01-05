Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că, la nivelul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a fost înființat Comandamentul Central de Iarnă, iar la nivelul companiei funcționează Comandamentul Operațional al CNAIR.

Aceste structuri au rolul de a coordona activitatea de asigurare a circulației în condiții de siguranță pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi, precum și de a transmite operativ informații privind starea rețelei rutiere în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026.

În pregătirea sezonului de iarnă 2025–2026, CNAIR a semnat cu Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) un program comun de măsuri destinat menținerii viabilității autostrăzilor, drumurilor expres și drumurilor naționale. Programul stabilește cadrul de colaborare dintre cele două instituții pentru intervenții coordonate și gestionarea situațiilor generate de condițiile meteo severe.

CNAIR a precizat că activitatea de deszăpezire va fi asigurată prin structura centrală a companiei, 44 de secții de drumuri naționale și 7 secții de autostrăzi. La nivel național sunt organizate 457 de baze de deszăpezire, iar intervențiile vor fi realizate cu ajutorul a 3.232 de utilaje, dintre care 877 sunt utilaje proprii, iar 2.355 provin din contracte încheiate cu terți, prin 56 de contracte distincte.

CNAIR a prezentat situația detaliată pe direcții regionale. La DRDP București sunt disponibile 60 de baze de deszăpezire și 536 de utilaje, la DRDP Craiova 65 de baze și 404 utilaje, iar la DRDP Timișoara 74 de baze și 404 utilaje.

DRDP Cluj dispune de 86 de baze și 501 utilaje, DRDP Brașov de 55 de baze și 389 utilaje, DRDP Iași de 49 de baze și 414 utilaje, DRDP Buzău de 29 de baze și 278 utilaje, iar DRDP Constanța de 39 de baze și 306 utilaje, majoritatea fiind asigurate prin contracte cu terți, completate de utilaje proprii.

Pentru sezonul rece, CNAIR a încheiat cu Societatea Națională a Sării un contract pentru furnizarea a 200.000 de tone de sare. Până în prezent, au fost aprovizionate aproximativ 89.000 de tone, iar stocul inițial existent la începutul sezonului rece era de 106.000 de tone.

CNAIR a transmis că aprovizionarea continuă, în funcție de necesitățile din teritoriu și de evoluția condițiilor meteorologice.