Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a explicat că în 2025 au fost deschiși circulației 146 de kilometri de autostradă și drum expres. Potrivit acestuia, acest volum reprezintă aproximativ 10% din totalul drumurilor de mare viteză existente în prezent în România.

Oficialul a precizat că rezultatul este sub estimările optimiste de la începutul anului, unele întârzieri fiind cauzate inclusiv de condițiile meteo nefavorabile din toamnă, care au afectat ritmul lucrărilor pe mai multe șantiere.

Irinel Scrioșteanu a afirmat că anul 2026 are toate șansele să devină un an record pentru infrastructura rutieră. Potrivit calculelor făcute la nivelul ministerului, scenariul cel mai prudent indică depășirea pragului de 200 de kilometri de autostradă și drum expres dați în trafic.

Într-o variantă mai optimistă, numărul total ar putea ajunge chiar spre 270 de kilometri, în funcție de evoluția lucrărilor. Secretarul de stat a subliniat că aceste estimări se bazează pe realitățile din teren, pe stadiile fizice ale proiectelor și pe contractele deja în derulare.

„Cu siguranţă va fi un an record, pentru că vom depăşi 200 de kilometri de autostradă şi drum expres. Am mai avut 200 de kilometri în 2024, dar de data aceasta depăşim cu siguranţă 200 de kilometri de autostradă şi drum expres pe care îi vom da în trafic în 2026. Cel mai pesimist scenariu este că depăşim cu puţin 200 de kilometri, cel mai optimist scenariu pe care l-am văzut este să ne situăm undeva la 270 de kilometri de autostradă şi drum expres daţi în trafic anul viitor. (…) Cu siguranţă va fi un an record”, a declarat Irinel Scrioşteanu, marţi seară, la Euronews România.

Oficialul din Transporturi a arătat că România are, în acest moment, capacitatea administrativă necesară pentru a construi autostrăzi într-un ritm susținut. În opinia sa, provocarea principală nu mai este lipsa proiectelor, ci modul în care sunt cheltuiți banii.

El a insistat că fondurile trebuie utilizate mai judicios și prioritizat, astfel încât investițiile să producă rezultate concrete într-un timp cât mai scurt.

Printre tronsoanele importante care ar urma să fie date în circulație în 2026 se află mai multe sectoare de drum de mare viteză din jurul Bucureștiului, dar și lotul 4 din Autostrada Sibiu-Pitești, programat pentru august–septembrie, cu câteva luni înainte de termenul contractual.

De asemenea, sunt vizate porțiuni din Autostrada Lugoj-Deva, inclusiv sectorul de aproximativ 10 kilometri întârziat din cauza problemelor legate de habitatul urșilor, precum și noi tronsoane din Autostrada Moldovei.