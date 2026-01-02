Certificatul de cazier judiciar emis în format electronic este semnat cu semnătură electronică calificată și este asimilat unui înscris autentic, având aceeași valoare juridică precum documentul eliberat pe suport de hârtie. Actele juridice în format electronic, semnate conform prevederilor legale sau cu semnătură electronică calificată, produc aceleași efecte juridice ca documentele în format letric.

Eliberarea cazierului judiciar electronic a fost unul dintre indicatorii incluși în proiectul HUB de servicii – Centrul de Furnizare Servicii Electronice, dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală de Comunicații și Tehnologia Informației. Acest serviciu a fost primul lansat către public, inițial în variantă pilot, disponibilă din 1 februarie 2023 pentru persoanele fizice fără înscrisuri în evidențele cazierului judiciar. Ulterior, din prima parte a lunii ianuarie 2024, orice persoană fizică cu cetățenie română a putut obține documentul electronic, indiferent de existența sau inexistența antecedentelor penale.

Din punct de vedere legislativ, la articolul 28 din Legea nr. 290/2004 a fost introdus alineatul 3¹, care prevede că, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice și în urma exprimării opțiunii în cererea-tip, certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit și în formă electronică. Totodată, prin articolul II al actului normativ, a fost stabilit un termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii pentru emiterea, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, a procedurilor privind eliberarea cazierului judiciar electronic. Aceste proceduri au fost definite prin Ordinul Comun MAI-MCID nr. 150/21085/2023, care reglementează crearea contului de acces la HUB-ul de servicii și obținerea certificatului de cazier judiciar în format electronic.

„Certificatul de cazier judiciar emis în format electronic poate fi obţinut gratuit doar de pe HUB-ul de servicii la nivelul MAI. De la operaţionalizarea acestui serviciu, cetăţenii au beneficiat de peste un milion de certificate de cazier judiciar emise în format electronic. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată produce aceleaşi efecte juridice ca acelaşi act juridic în format letric”, arată ministerul într-un comunicat.

Toate activitățile necesare operaționalizării portalului HUB și dezvoltării aplicației informatice au fost realizate exclusiv cu resurse umane proprii ale MAI și IGPR, într-un interval mai mic de cinci luni calendaristice.

Documentele electronice emise respectă integral cerințele de securitate ale semnăturii electronice, în conformitate cu legislația în vigoare. Inițial, acestea au îndeplinit condițiile prevăzute de Legea nr. 455/2001, OUG nr. 38/2020 și Ordinul MAI nr. 136/2020, acte normative care au fost ulterior abrogate, prevederile lor fiind preluate în Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și a serviciilor de încredere. Certificatele continuă să respecte toate exigențele legale privind validitatea semnăturii electronice.

„Acest serviciu electronic a fost primul lansat către public, varianta pilot fiind disponibilă de la 1 februarie 2023, doar pentru persoanele fizice fără înscrisuri în evidenţele cazierului judiciar. Ulterior, începând cu prima parte a lunii ianuarie 2024, orice persoană fizică cu cetăţenie română a putut să obţină documentul electronic, indiferent de prezenţa sau lipsa antecedentelor penale”, se precizează în comunicat.

MAI subliniază că înscrisul în formă electronică este definit de lege ca fiind un conținut creat și utilizat electronic, asimilat documentului electronic. Actele juridice electronice semnate corespunzător au aceeași forță juridică precum cele pe hârtie, iar documentele electronice emise de autorități publice, semnate cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, sunt asimilate înscrisurilor autentice. În situațiile în care legea impune forma scrisă ca o condiție de validitate, documentul electronic îndeplinește această cerință dacă este semnat cu semnătură electronică calificată sau cu o semnătură electronică avansată care produce efecte echivalente semnăturii olografe.

În cazul contestării semnăturii electronice sau a sigiliului electronic calificat, validitatea acestora este verificată de instanța de judecată, iar sarcina probei revine celui care contestă respectarea condițiilor legale și tehnice. Autoritățile și instituțiile publice au obligația legală de a accepta documente electronice semnate conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 și Legii nr. 214/2024, punând la dispoziție portaluri proprii sau utilizând alte instrumente electronice, inclusiv poșta electronică. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

„Încă de la început, serviciul a atras un interes crescut din partea publicului, cu atât mai mult cu cât partea de integrare cu www.ghişeul.ro şi baza de date a DGEP şi generarea documentului în intervale scurte de timp (1-2 secunde) prin intermediul calculatorului ori terminalelor mobile, au întărit ideea că se poate obţine un document legitim şi fără prezenţa fizică în faţa unei autorităţi publice. În anul 2023, au fost eliberate 299.992 de documente (în medie, 822 zilnic/27.272 lunar), în anul 2024, au fost eliberate 429.443 de documente (în medie, 1.177 zilnic/39.040 lunar), iar, în primele 11 luni ale anului 2025, au fost eliberate 445.110 documente (în medie, 1.333 zilnic/40.464 lunar)”, arată MAI în comunicat.

Semnătura electronică aplicată pe certificatele de cazier judiciar este considerată mai sigură decât semnătura olografă, fiind practic imposibil de falsificat. Orice modificare a documentului semnat electronic duce automat la invalidarea semnăturii. Verificarea semnăturii electronice se poate realiza de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul aplicației Adobe Reader, fără a fi necesară compararea cu un specimen de semnătură. În schimb, documentul electronic tipărit pe hârtie nu mai permite verificarea semnăturii electronice.

HUB-ul de servicii al MAI oferă și posibilitatea verificării certificatelor de cazier judiciar emise electronic, într-un mod semianonimizat, facilitate disponibilă încă din 1 februarie 2023. Interesul publicului pentru acest serviciu a fost ridicat încă de la lansare, fiind susținut de integrarea cu platforma www.ghiseul.ro, baza de date a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor și de generarea documentelor într-un interval foarte scurt, de una până la două secunde, inclusiv de pe dispozitive mobile.

„Semnătura electronică poate fi verificată de pe orice unitate de calcul conectată la reţeaua internet, prin intermediul Adobe Reader, şi nu presupune compararea cu un specimen de semnătură, precum în cazul semnăturii olografe. Documentul semnat electronic şi imprimat pe suport de hârtie nu mai oferă posibilitatea verificării semnăturii electronice”, arată comunicatul.

Statisticile arată că, în anul 2023, au fost eliberate 299.992 de certificate de cazier judiciar în format electronic, cu o medie de 822 pe zi și 27.272 pe lună. În anul 2024, numărul documentelor eliberate a crescut la 429.443, ceea ce înseamnă o medie de 1.177 pe zi și 39.040 lunar. În primele 11 luni ale anului 2025, au fost eliberate 445.110 certificate, cu o medie zilnică de 1.333 și una lunară de 40.464.

Certificatele de cazier judiciar sunt solicitate pentru diverse scopuri personale, precum angajarea, susținerea examenului auto, proceduri în instanță, avizare sau autorizare, relații cu instituții bancare și alte situații similare, urmând ca beneficiarii să utilizeze informațiile conținute în document în conformitate cu regimul legal aplicabil activității proprii.