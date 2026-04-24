Ce se întâmplă cu actualul buletin în România? Procesul de schimbare a cărții de identitate în România intră într-o etapă importantă de digitalizare administrativă. Începând cu 2025 și continuând în 2026, autoritățile implementează treptat noile documente electronice, menite să înlocuiască actualul model de buletin și să simplifice accesul cetățenilor la servicii publice.

Această tranziție nu presupune doar un nou format al actului de identitate, ci și o schimbare majoră în modul de utilizare, securizare și emitere a documentelor oficiale.

Legislația actuală prevede mai multe forme de acte de identitate, care coexistă în perioada de tranziție:

Cartea electronică de identitate (CEI) – introdusă progresiv din 2025

Cartea de identitate simplă (CIS) – emisă în format nou, fără funcții digitale avansate

Cartea de identitate clasică (model 1997) – încă valabilă până la expirare

Cartea de identitate provizorie – utilizată în situații temporare

Această structură permite o tranziție graduală, fără obligativitatea schimbării imediate pentru toți cetățenii.

Cartea de identitate clasică rămâne valabilă până la data expirării înscrise pe document. Totuși, utilizarea sa va fi limitată progresiv.

Un aspect important este că, din 3 august 2031, acest tip de act nu va mai putea fi utilizat ca document de călătorie în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen.

Astfel, înlocuirea cu noile forme de identitate va deveni inevitabilă pe termen mediu.

CEI reprezintă elementul central al procesului de digitalizare a identității în România. Acest document aduce funcționalități extinse față de buletinul clasic:

Caracteristică Descriere Securitate digitală avansată Protejează datele personale prin mecanisme moderne de criptare și autentificare Document de călătorie Poate fi utilizată în mai multe state europene și țări partenere, în condițiile recunoașterii reciproce Acces la servicii online Permite autentificarea și utilizarea serviciilor publice digitale fără deplasare la ghișeu Semnătură electronică Oferă posibilitatea semnării documentelor cu valoare juridică în format electronic Actualizare adresă Permite modificarea domiciliului sau reședinței fără emiterea unui nou act de identitate Utilizare pentru minori Poate fi emisă inclusiv pentru copii, începând de la vârsta de 0 ani (inclusiv sub 14 ani)

CEI este proiectată pentru a deveni principalul instrument de identificare digitală în relația cu instituțiile statului.

Cartea de identitate simplă are un rol mai restrâns. Deși are același format fizic de tip card, nu include funcționalitățile electronice ale CEI.

Aceasta este utilizată exclusiv ca document de identificare pe teritoriul României și nu oferă acces la servicii digitale avansate sau funcții de semnătură electronică.

Emiterea CEI și CIS presupune respectarea unor reguli stricte:

solicitantul trebuie să se prezinte personal la ghișeu

se preiau date biometrice (imagine facială și, după caz, amprente)

se înregistrează semnătura olografă

Ridicarea documentului se face tot personal, pentru activarea elementelor de securitate.

CEI poate fi solicitată la orice serviciu de evidență a persoanelor din România, indiferent de domiciliu, în timp ce CIS se solicită doar la serviciul din localitatea de domiciliu.

În plus, sistemul este în curs de extindere pentru a permite solicitarea CEI și din străinătate, prin misiunile diplomatice ale României.

Costurile pentru eliberarea cărții de identitate diferă în funcție de tipul documentului solicitat și de situația în care se află solicitantul. În cazul cărții electronice de identitate (CEI), aceasta poate fi eliberată gratuit la prima emitere, în anumite condiții, fiind finanțată din fonduri europene până în anul 2026. Totuși, după această perioadă sau în situații precum pierderea, deteriorarea ori solicitarea unui duplicat, se aplică taxe stabilite de autorități. În schimb, cartea de identitate simplă (CIS) nu beneficiază de gratuitate la emitere, fiind un document pentru care se achită în mod standard o taxă de eliberare.

Situație Explicație Expirarea documentului Actul de identitate trebuie înlocuit după depășirea termenului de valabilitate înscris pe buletin Schimbarea numelui sau a datelor personale Este necesară actualizarea actului atunci când intervin modificări ale identității civile Schimbarea domiciliului Se emite un nou document atunci când titularul își schimbă adresa de reședință sau domiciliul Pierdere, furt sau deteriorare Actul trebuie refăcut în cazul în care a fost pierdut, furat sau nu mai este utilizabil Modificări ale stării civile Schimbări precum căsătoria sau divorțul pot impune actualizarea datelor din buletin Schimbarea fizionomiei Dacă aspectul titularului nu mai corespunde fotografiei din act, este necesară înlocuirea documentului Atribuirea unui nou CNP sau modificări administrative Se emite un nou act atunci când apar schimbări în evidențele oficiale ale persoanei

În general, dosarul trebuie să includă:

cererea completată la ghișeu

actul de identitate anterior

certificatul de naștere

certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

dovada domiciliului

dovada plății taxei (dacă este aplicabil)

În anumite situații pot fi solicitate documente suplimentare, precum hotărâri judecătorești sau certificate de stare civilă.

Procesul este digitalizat parțial, iar programarea se realizează online prin platformele Ministerului Afacerilor Interne.

Pașii principali sunt:

alegerea județului și a serviciului de evidență completarea formularului online confirmarea programării prin e-mail prezentarea la ghișeu cu documentele originale

Programarea trebuie confirmată într-un interval limitat, altfel este anulată automat.